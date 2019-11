Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia y el diálogo de Macri y Alberto: las 7 noticias del día

Con Evo Morales asilado en México, Jeanine Áñez Chávez se autoproclamó presidenta de Bolivia

La vicepresidenta segunda del Senado boliviano, Jeanine Áñez Chávez se autoproclamó presidenta y juró anoche ante una Asamblea Legislativa prácticamente vacía, ya que el bloque del Movimiento al Socialismo (MAS) que responde a Evo Morales no dio quórum. “Se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia, una senadora de derecha golpista se autoproclama presidenta del senado y luego presidenta interina sin quórum legislativo”, expresó Morales vía Twitter.

Momento en el que Jeanine Áñez asume la Presidencia provisional de Bolivia https://t.co/OJhHN5gJzj pic.twitter.com/zVQKBI2dll — RT en Español (@ActualidadRT) 12 de noviembre de 2019

El ex presidente boliviano arribó ayer a México, donde aceptó ser un asilado político. Áñez Chávez anunció que convocaría a “nuevas elecciones lo más pronto posible”, lo que se debe concretar, de acuerdo a la Constitución boliviana, en un plazo no superior a los 90 días. Tras autoproclamarse, posó con un ejemplar de la biblia.

“Le dije que la vida de Evo Morales corría peligro”: Fernández contó un diálogo con Macri

El presidente electo relató que mantuvo una conversación con Mauricio Macri tras el golpe de Estado que se consumó en Bolivia este domingo, con el objetivo de colaborar con la salida del mandatario Evo Morales del país y ofrecer asilo político en la Argentina. “Le dije que la vida de Evo corría peligro. Lo llamé preocupado, le dije que había que hacer algo, él me habló de las dificultades de traerlo a la Argentina”.

Según Alberto Fernández, Macri le dijo que era una “dificultad” ofrecer el asilo a Morales por el proceso de transición política y que meterse era “complejo”. “Yo le dije que no compartía, que no estaba de acuerdo. Yo no vi que alguien se ocupara de la vida de una persona, también me preocupé por Piñera y no comparto lo que piensa y hablé con él todo el fin de semana”.

El secretario general de la OEA acusó a Morales por cometer un golpe de Estado

Luis Almagro rechazó que hubiera existido un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, y señaló que “en Bolivia hubo un golpe de Estado el 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales”. La declaración de Almagro se conoce luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) dijera el fin de semana que hubo “irregularidades” pero no habló de fraude en el proceso electoral.

Ayer un grupo de 15 países entre los que se encuentra la Argentina le reclamaron a la OEA en una reunión extraordinaria que se conforme urgente un nuevo gobierno en Bolivia y que se convoque a elecciones “lo más pronto posible”.

Con la oposición unida y Cambiemos dividido, el Congreso buscará repudiar hoy el golpe en Bolivia

Los bloques opositores reclamaron ayer una sesión especial para hoy a las 15.30 para tratar cinco proyectos para que la Cámara de diputados exprese su repudio y rechazo al golpe de Estado en Bolivia. El pedido obtuvo el respaldo de diputados de todos los bloques opositores, desde el Frente de Todos hasta Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y los Trabajadores.

El único legislador de Cambiemos que apoyó el pedido de sesión especial para repudiar el golpe en Bolivia fue Daniel Lipovetzky. El objetivo de la sesión es exhortar a condenar las violaciones de los derechos humanos y brindar asilo para proteger las vidas de funcionarios del gobierno depuesto. Sin embargo, otros sectores de Cambiemos buscan que se apruebe un proyecto que no hable de “golpe”, en línea con la posición que adoptó el gobierno argentino en las últimas horas.

A llenar el tanque: vence el congelamiento y mañana aumentarían las naftas otra vez

Hoy se termina el congelamiento a medias (hubo dos aumentos en septiembre y octubre) de los precios de las naftas que fueron regulados por un decreto del presidente Mauricio Macri tras la fuerte devaluación posterior a las elecciones primarias de agosto. Las petroleras podrían volver a incrementar sus precios sin autorización del Ejecutivo, y los empresarios ya confirmaron que entre mañana y el viernes podrían aumentar las naftas entre un cinco y un seis por ciento.

Si bien los precios estuvieron congelados por tres meses, en septiembre las naftas aumentaron un cinco por ciento, mientras que semanas atrás aumentaron un cinco. Hoy el litro de nafta súper en YPF se vende a $47,79, mientras que la Infinia cotiza a $55,14.

El sistema de protección a testigos pasará a ser manejado por la Justicia federal

El presidente Mauricio Macri firmará el decreto de necesidad y urgencia que traspasa el programa de protección a testigos del Ministerio de Justicia al Poder Judicial. En concreto, será manejado por la Cámara de Casación, y la modificación surge, según Clarín, tras el reclamo de varios arrepentidos vinculados a causas por corrupción donde se investiga a ex funcionarios del kirchnerismo que temen por su seguridad.

El decreto sería firmado por Macri hoy y publicado mañana en el Boletín Oficial. Aunque en una primera instancia se dijo que en los equipos de Alberto Fernández estaban conformes con la decisión, anoche el presidente electo desmintió que lo hubieran consultado y sostuvo que está “muy lejos de avalarlo”.

ARA San Juan: a dos años de la desaparición condecoran a los 44 submarinistas

El viernes la Armada le rendirá un homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan al cumplirse dos años de su desaparición y posterior hundimiento en las aguas del mar argentino. Además le entregarán una medalla al “honor militar” a los familiares, según detalló la fuerza.

La ceremonia se realizará en la Base Naval de Mar del Plata, desde donde partió el submarino hace más de dos años y el punto en el que se concentraron durante meses los familiares de los tripulantes para obtener información sobre la búsqueda.