Aníbal opinó sobre la paliza de los colectiveros a Berni: “No hay que aceptar que 20 tipos agredan así a un funcionario”

El lunes por la madrugada, Daniel Barrientos, un chófer de la línea 620, fue asesinado en Virrey del Pino, La Matanza, durante un tiroteo entre un agente de la Policía de la Ciudad y dos ladrones. Horas después, cerca del mediodía, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se presentó en el piquete que realizaban los chóferes, amigos y compañeros del hombre asesinado, en la General Paz y la Ruta 3. Ahí fue golpeado con piñas, patadas, palos, ladrillos y botellas. Si Berni no sufrió heridas mayores o sigue vivo fue por un verdadero milagro.

En el momento del ataque, Berni se encontraba acompañado solo por un grupo minúsculo de policías de la Ciudad y por el ministro de Transporte provincial, Jorge D´Onofrio. Tras 20 minutos en los que el funcionario quiso charlar con los choferes, mientras varios lo increparon y hasta le tiraron cascotazos y le pegaron trompadas, un grupo de la Infantería de la Ciudad lo retiró del lugar y lo trasladó al Hospital Churruca, donde fue atendido y confirmaron lesiones en su órbita y una fractura en el malar.

Tras la terrible agresión, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó en una entrevista: “Es una locura lo que le hicieron, lo rechazo enfáticamente, es un despropósito, ¿qué responsabilidad tiene él? Es una locura”. Y continuó: “No le podés cargar un hecho determinado a una autoridad que reacciona en función de las capacidades que tiene. La Provincia es grande, no se arregla tan fácilmente. No estoy de acuerdo con las reacciones violentas, lo primero que hay que hacer es no aceptar que 20 tipos agredan así a un funcionario”.

Enseguida agregó: “Vuelvo a mirar esta situación y no hay mucho para explicar, no hay elementos. Por lo que escuché en televisión tienen evidentemente alguien detenido y estarían detrás de las pistas de otros dos”. Y sumó: “Si se hace investigación profunda conoceremos los motivos porque no tiene razón de ser lo que pasó”.

En relación a la declaración de Berni, que afirmó que el asesinato en un colectivo es algo que no es usual, Fernández afirmó: “Es cierto que es un arma muy rara, es llamativo en estos hechos, pero uno no puede dejar de pensar que un tipo que va a robar no se haya robado quizás un arma calibre .40 antes, la que usa la policía de Nueva York”.

Y agregó: “No es un hecho habitual, nadie asalta un colectivo así, cuando uno investiga estos casos no es el modus operandi habitual. No es un arma común pero los ladrones también usan la 9 milímetros, que tampoco debiera encontrarse en hechos callejeros, ¿pero qué explicación das? Pareciera ser raro”.

En tanto, en diálogo con Infobae, Aníbal explicó sobre la violencia contra Berni por parte de los colectiveros que hicieron un piquete: “No siento que haya un mensaje a la clase dirigente, siento que tengo que trabajar, y estamos trabajando”, dijo y remarcó: “No hay magia, hay un trabajo que se tiene que hacer. Se pueden hacer un montón de cosas para proteger a los colectiveros, pero están supeditadas a terceros, cualquiera de las cosas que se digan son de altísima cuota de experimento y nada más”.

Y continuó: “Es un flaco favor a la sociedad reaccionar así porque bastaría ver el resto de los países de América. No es para conformarse ni para achicar ni para mirar para un costado, solo para darse cuenta que el mundo va a tener delito siempre y hay que ver cómo se lo prepara para tratar de prevenirlo”.