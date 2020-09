Ante el aumento de casos de Covid-19, médicos advierten sobre el colapso del área de terapia intensiva en todo el país

La presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Rosa Reina, aseguró en las últimas horas que el personal del área "está colapsado" en todo el país porque son "cada vez menos" los médicos sanos, al mismo tiempo que remarcó la dificultad de cubrir los lugares de quienes deben aislarse por los contagios de coronavirus.

"Estamos al borde del colapso; el personal está colapsado porque somos cada vez menos", afirmó Reina este martes en diálogo con radio Continental. En este sentido, la médica sostuvo que "crónicamente" los intensivistas fueron "pocos" y actualmente siguen "siendo pocos", a lo que se suma que están teniendo "personal que se está contagiando, tiene que aislarse y esos lugares hay que cubrirlos".

Además, Reina expresó que algunos de los médicos incluso han fallecido por el virus, y que aquellos que todavía resisten, están "sobrecargados", porque desde marzo no tienen descanso, mientras que además advirtió que "no se está tomando en cuenta que el personal de salud está agotado".

"La mayoría de las terapias intensivas están (con una ocupación) por arriba del 80%, y en los últimas 15 o 20 días se fueron agregando provincias y ciudades como Mar del Plata, con enfermos que requieren cuidados críticos", aseveró la médica.

En ese marco, agregó que hace un mes se hablaba de 4 o 5 lugares que estaban mal en el país; pero ahora la realidad es que son 20 provincias que pasan por una compleja situación sanitaria. En este punto, señaló que, en la actualidad, "deben quedar libres un 20 o 30 % de camas dependiendo de los lugares".

La presidenta de la SATI aseguró también que las ambulancias no dan abasto, y aclaró que la salud en la Argentina viene mal desde hace muchos años porque "hay una desinversión paulatina" en el sistema sanitario.

En referencia al proceso de apertura de actividades en el marco de la pandemia de coronavirus, manifestó estar de acuerdo en algunos casos, aunque sostuvo que "debe mantenerse cierta restricción".

"Las aperturas tienen que ser muy bien determinadas, no se puede hacer fiestas, no se puede estar en los parques llenos de gente sin barbijo y sin respetar la distancia y las tres cosas básicas que se dicen desde siempre en todo el mundo, distanciamiento social, uso de barbijo adecuado y lavarse las manos", detalló.

"Creo que hay un problema terrible de comunicación porque, con la idea de no alarmar, no están diciendo toda la verdad", dijo la profesional, quien criticó que "se interpreta que las cosas están bien", cuando en realidad no es así. "Hay provincias que ya están al borde del colapso o ya colapsadas como Jujuy o Río Negro y eso lo tenemos que escuchar", cerró.

Cuatro provincias están tratando a pacientes con Covid-19 con ibuprofeno inhalado

A pesar de la compleja situación que atraviesa el país, las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Jujuy están por su parte explorando la aplicación de ibuprofeno inhalado, que según informaron varios especialista, está dando "excelentes resultados" en pacientes enfermos.

Aunque las autoridades del Ministerio de Salud de Córdoba fueron cautas y no brindaron información cuantitativa respecto a la aplicación del tratamiento con ibuprofeno, el director del Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria del Gobierno provincial, Rodolfo Rodríguez, aseguró a Télam que "está dando excelentes resultados".

En La Rioja, el director del Centro de Investigación en Medicina Traslacional, Carlos Laino, dijo que "los primeros pasos comenzaron con un proyecto de investigación para utilización de ibuprofeno por vía inhalatoria para fibrosis quística. Hace siete años se comenzó a hacer esta nueva formulación farmacéutica", y que por eso ellos apostaron a que podría ser de utilidad y así comenzó a utilizarse en Córdoba con muy buen resultado.

"Este ibuprofeno no es el que se vende en la farmacia, es una formulación que no está a la venta porque está en etapa de estudio clínico, por eso recalco que la gente no puede pensar que si le quedó un poco de ibuprofeno de un familiar puede nebulizar a algún paciente en su casa porque es una nueva formulación", agregó el director.

Por otro lado, en Jujuy desde principios de agosto se aplica el tratamiento en base a ibuprofeno inhalatorio en el Hospital "Oscar Orías", de la localidad de Libertador General San Martín, que fue el primero en llevar a cabo el procedimiento y los pacientes demostraron una "rápida" recuperación, en razón de lo cual se avanzó en extender la aplicación del mismo a otros hospitales, según lo informado oportunamente por el Comité provincial.

A la fecha, el tratamiento en base a ibuprofeno se aplica en otros cinco hospitales, entre ellos, el de la localidad de Humahuaca, el de Palpalá, el de San Pedro, y en los hospitales San Roque y Pablo Soria de la capital provincial, de acuerdo a lo informado desde el ministerio de Salud, aunque sin precisiones de la cantidad de pacientes tratados hasta el momento y la evolución de los mismos.