Ante el incumplimiento del aislamiento de quienes vuelven del exterior, duplicarán los controles en las casas

Mientras los casos de coronavirus se encuentran en una media de 20 mil diarios y, en el mundo, la variante Delta multiplica los contagios, la Dirección Nacional de Migraciones verificó que casi el 40% de las personas que regresan del exterior no cumplen con el aislamiento obligatorio.

En ese sentido, hace una semana, se iniciaron denuncias penales contra 287 argentinos que no habían cumplido con las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno Nacional. Ahora se sumarán más controles casa por casa, con el objetivo de determinar si se está realizando la cuarentena de forma correcta.

Por eso, se duplicarán los operativos que, desde ahora, serán presenciales. ¿La razón? Durante las últimas semanas, se encontraron con escenarios disímiles: desde personas que no cumplían el aislamiento y no estaban en sus hogares; otras que habían anotado mal el número de teléfono para evitar el seguimiento y las últimas que por teléfono aseguraban cumplir la cuarentena y cuando los controles llegaban a su domicilio, no estaban en el lugar.

En este contexto, el Gobierno Nacional sólo permitirá ingresar al país a 600 residentes por día, a diferencia de los 2.000 que podían entrar hasta hace pocos días. Estas medidas están vinculadas a evitar la transmisión comunitaria de la variante Delta y poder controlar de manera más segura a los que llegan del exterior y deben cumplir el aislamiento de 7 a 10 días. Además, cada jurisdicción deberá determinar si esa medida se cumple en un hotel pago por el pasajero o no.

Mientras se toman todas estas medidas, la titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, afirmó: "Estas medidas son una necesidad sanitaria y tiene como objetivo evitar la llegada de la variante Delta y un nuevo rebrote. El ingreso de la variante Delta podría arruinar todo un proceso de vacunación”.



Y agregó: “Es preferible que quienes estén de vacaciones se retrasen unos días en su vuelta al país a que, por ejemplo, haya un rebrote de casos y deban suspenderse las clases presenciales. o no puedan mantenerse las aperturas logradas en las últimas semanas”.

En ese punto, la titular de Migraciones dijo: “El incumplimiento del aislamiento llevó a Israel a un brote por una familia que mandó a los hijos al colegio y terminó contagiando a 45 chicos y mayores y esa situación causó un brote en un país que no tenía desde abril".

En otro punto, Carignano dijo sobre el incumplimiento de la cuarentena por parte de las personas que regresan desde el exterior: "Acá estamos hablando del 40% de la gente que no hace el aislamiento. En los últimos días, ese incumplimiento bajó 7 puntos, luego de denunciar penalmente a 287 argentinos que no cumplieron con el aislamiento obligatorio. Pero sigue exactamente igual en la ciudad de Buenos Aires y agregó todos sabemos que lo que pasa ahí, se extiende al resto del país".

Y completó, sobre el resto de las medidas: “Hay que ver qué hacen en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe y Córdoba que son las ciudades con mayor cantidad de gente que regresa del exterior, ver si disponen de hoteles para el control o que otro mecanismo utilizar, porque claramente los llamados telefónicos que se usan en la ciudad de Buenos Aires no están funcionando".

En tanto, en el Conurbano las estadísticas en cuanto al incumplimiento del aislamiento también están complicados. Algunos números al azar lo demuestran. En San Vicente, el 72% de las personas estaban en sus hogares. En Almirante Brown, el 60%; en Tigre, el 85%; en Quilmes, el 77%; y en La Plata; el 69%. En otras jurisdicciones como Mar del Plata, Bahía Blanca o Villa Gesell hubo un bajo acatamiento a las medidas. En la Feliz, el 58% no estaba en su hogar. En Bahía Blanca el 46% no cumplió el aislamiento. EN Gesell, el 36% no respetó las medidas.



Aunque el Gobierno Nacional aconsejó no viajar al exterior, miles de personas han partido a diversos puntos del mundo. En ese sentido, quienes regresan a Argentina deben completar una declaración jurada electrónica 48 horas antes de su embarque y deben realizarse tres testeos PCR: uno previo al ingreso al país, otro después de ingresar y el último luego de cumplir el aislamiento. Aunque los dos primeros testeos den negativo, la cuarenta es obligatoria al igual que el último PCR.

Al cupo diario de 600 personas por día para ingresar al país por día, se mantienen suspendidos los vuelos provenientes de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Chile; Brasil; India; África; y Turquía. Todos los testeos y la estadía en los lugares de aislamiento estarán a cargo del pasajero. Además, quienes regresa, deberán declarar los lugares en donde estuvo los últimos 14 días previos al reingreso al país.