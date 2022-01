Ante la suba de casos por ómicron, ¿qué dicen los expertos de saludarse con el puño?

La contagiosidad y propagación de la variante Ómicron del Covid-19 empezó a generar algunos cambios en los protocolos sanitarios que se conocen. Esto se notó en cómo se llevan adelante los aislamientos debido a que el sistema sanitario, y también el laboral, están viendo cifras que antes no aparecían.

Con ya tres semanas con casos diarios que tienen en promedio 100.000 contagios, los especialistas empiezan a recomendar dejar de realizar ciertas practicas y, en su lugar, adquirir nuevas. Una de ellas, que se popularizó en la segunda etapa de la pandemia, es el saludo con el puño.

"Dar un beso, un abrazo o un apretón de manos no son ideales para este momento de la pandemia. No todo el mundo está vacunado, y tanto los que están inmunizados como los que no lo están pueden contagiar el coronavirus. Por lo cual, seguimos recomendando el distanciamiento y saludar con el puño", sostuvo en declaraciones al sitio Infobae la médica Laura Pulido, de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

"Para aquellos que no se hayan vacunado contra el COVID-19 deben llevar una mascarilla que cubra la boca y la nariz cuando estén en público y mantenerse a dos metros de distancia de otras persona”, agregó.

“En países de Sudamérica, el abrazo, el apretón de manos o el beso forman parte de nuestra idiosincracia. Lamentablemente, la propagación del coronavirus obligó a poner en pausa a ese tipo de saludos y contacto con los otros. Por el momento no se recomienda saludar con un apretón de manos o con un beso al tener en cuenta la actual situación epidemiológica, con el predominio de la circulación de la variante Ómicron en el mundo”, remarcó por su parte Javier Farina, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y jefe de infectología del Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta, en Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

El motivo del cambio de recomendación tiene que ver con que las vacunas con esquema completo, es decir las dos dosis, no son efectivas para evitar la propagación y contagio del virus (si sus cuadros graves) motivo por el cual se incentiva la tercera dosis o las de refuerzo.

“Hoy si las personas ya vacunadas contra el COVID-19 como las no inmunizadas se encuentran con otras que no son convivientes tienen que usar barbijo y mantener el distanciamiento. Los vacunados se pueden contagiar igualmente. Pueden tener menos carga viral si se contagian y menos tiempo. Pero aún hay que esperar para volver a dar un saludo con besos o abrazos”, remarcó la especialista en infectología Elena Obieta, de la Sociedad Argentina de Infectología.

La vacunación con la tercera dosis o dosis de refuerzo se volvió el objetivo primordial en conjunto con la mejora en la cantidad de menores de 18 años que completen sus esquemas. Es por eso que en las próximas semanas, de cara también al inicio de las clases, se potenciaran todos los canales de comunicación en ese sentido.