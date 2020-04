Anticonceptivos, deporte y hablar: las 8 recomendaciones del Gobierno a adolescentes para pasar la cuarentena

En el reporte diario sobre el coronavirus, el Ministerio de Salud arrojó una serie de recomendaciones para adolescentes y jóvenes con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, y garantizar el cuidado de la salud física y mental. Detallaron que entre los servicios esenciales se encuentra el acceso a métodos anticonceptivos y a los casos de interrupción legal del embarazo.

El coordinador del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia, Juan Carlos Escobar, detalló que en el caso de jóvenes y adolescentes “no tienen mayor vulnerabilidad que el resto de la población general”, y señaló que deben cumplir las mismas medidas de higiene y aislamiento. “Se produjo una disrupción en la vida cotidiana de las personas, eso se puede traducir en irritabilidad, enojo y depresión”, señaló el funcionario.

Algunos consejos básicos para adolescentes y jóvenes

Habilitar espacios de escucha dentro de la casa donde “circule la palabra” y se puedan plantear dudas y preguntas sobre la pandemia.

Generar rutinas que ordenen el día: según Escobar, el cumplimiento de esas rutinas no se debe transformar en un epicentro de “tensión” per sé. Respecto de las tareas escolares, la recomendación es fijar horarios para realizarlas, pero complementadas con horarios de entretenimiento y ocio.

Si el tamaño de la vivienda lo permite, llevar adelante una rutina de actividad física todos los días.

Incorporar a los chicos y chicas a las tareas de higiene de las casas “pero no recargar a las mujeres e involucrar equitativamente a los varones”.

Buscar siempre información oficial sobre la pandemia. “Existen contenidos educativos y de entretenimiento del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios Públicos”, señaló Escobar.

Suspender los controles médicos de rutina para no recargar el sistema sanitario, con una salvedad: el acceso a métodos anticonceptivos y la interrupción legal del embarazo (para los casos habilitados por el Código Penal desde 1920) “Son servicios esenciales, según la Organización Mundial de la Salud. Desde el Ministerio, y en consonancia con el Plan de Prevención de Embarazo Adolescente, se trabaja para garantizar esas prestaciones”, puntualizó Escobar.

Para situaciones de abuso sexual o sospecha, consumo problemático de sustancias o intentos de suicidio debe garantizarse la atención más allá del contexto. Además, las escuelas secundarias brindarán asesorías de salud integral y se adecuarán los asesoramientos de forma virtual.

“Sabemos que quedarse en casa no es fácil, todo el día y tantos días, pero sabemos del esfuerzo que del esfuerzo de todos nosotros depende que esto salga de la mejor manera posible”, remarcó Escobar, quien sostuvo que es una situación “transitoria” y que “todos vamos a volver a nuestra vida normal”. “El aislamiento es físico pero no emocional, se puede mantener conectado de forma virtual, no tengas miedo de expresar tus sentimientos, por más feos o contradictorios que resulten. Solidarizate con tus abuelos u otros adultos mayores que vivan en el edificio o en el barrio, podés ayudarlos con trámites virtuales”, agregó Escobar.

LÍNEAS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

102: para maltrato o violencia familiar

144: violencia de género

0800-222-3444: información sobre salud sexual y reproductiva

141 consumo problemático de sustancias