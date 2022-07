Aldo Rico convocó a un golpe de Estado: el repudio de los veteranos de Malvinas

Más rancio y peligroso no se consigue. Esta semana, el ex carapintada Aldo Rico publicó un video en sus redes sociales en donde convocó a ex militares y autoridades d ellas Fuerzas Armadas para realizar un Golpe de Estado. El ex intendente de San Miguel reivindica a la ultima dictadura cívico-militar y se mostró cerca de genocidas en diferentes ámbitos durante las últimas décadas.

En su discurso, Rico, quien participó en los desfiles que organizaba el gobierno de Mauricio Macri, afirmó: “Lamentablemente, en nuestra amada patria se ha reemplazado la historia por la memoria. Y la memoria es siempre parcial. Tenemos que hacer lo posible para recuperar la historia. Y nosotros somos parte de la historia, porque somos veteranos. Pero no solo de Malvinas. Hemos luchado contra el inglés y contra la subversión, en defensa de los valores más importantes de nuestra patria”.

Y continuó: “La república es independencia de poderes, es libertad, es justicia, es progreso, es educación, es defensa. Lamentablemente, a nadie escapa que en esos momentos todos estos valores están siendo conculcados. Tenemos que soportar que dirigentes políticos que se benefician con el festival de planes, convoquen a la sangre y la violencia. Hoy nuestra amada patria, esta república, es una anarquía. No hay Gobierno”.

Luego apuntó contra las organizaciones sociales que, supuestamente, defienden al Gobierno Nacional y apuntó contra el ministro de Defensa, Jorge Taiana: “Todos están en la calle. Todos los movimientos piqueteros defendiendo al oficialismo, defendiendo a la oposición. Lamentablemente, nuestras amadas Fuerzas Armadas están 'conducidas' por un delincuente terrorista que fracasó, que mató a la persona equivocada cuando tuvo que hacer un atentado”.

En ese punto, y hablando en plural aunque no estaba acompañado, Rico convocó a un golpe de Estado: “Por eso nos dirigimos a todos los veteranos, de todas las jerarquías, estamos hablando los que pertenecemos a los cuadros oficiales, queremos integrar a nuestros soldados veteranos que pelearon como soldados y prepararos. Porque apreciamos que nuestra amada patria las situaciones de violencia y de disolución se van a profundizar”.

Luego, con un discurso de ultraderecha, siguió: “Estamos en manos de un grupo de personas que nos quieren arrastrar hacia Venezuela, hacia Irán, hacia Cuba. Y la sociedad no está dispuesta a tolerar esto. Nosotros, que hemos luchado por la patria, que tenemos nuestros camaradas muertos por la patria, nuestros camaradas prisioneros por defender a la patria, no podemos estar ausentes de este proceso cuando se desarrolle. Tenemos que estar presentes. Hay que marcar nuestra actitud”.

En ese punto, volvió sobre el pedido para derrocar al Gobierno de Alberto Fernández con las Fuerzas Armadas, algo que no sucede desde la vuelta de la democracia en 1983: “Para eso, tenemos que unirnos. Tenemos que organizarnos. Tenemos que volver a tomar los enlaces y organizarnos cada cual donde esté. Esto es una llamada de reunión antes de la batalla, como se estila en nuestras fuerzas armadas. Cuando la patria está en peligro, todo es lícito, menos dejarla desaparecer. Estamos en esta circunstancia”.

Y por último, Rico lanzó: “Les pido que se pongan de pie, que se unan, que se organicen y que establezcamos un adecuado enlace entre todos nosotros. Tenemos que estar al lado del ejército si las circunstancias se pronuncian en más disolución y violencia”.

El repudio de los ex combatientes



El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata emitió un comunicado en el que repudiaron a Rico y las "expresiones de los responsables de la derrota de Malvinas, como lo es Aldo Rico y cuanto militar protegido por un Poder Judicial que no actúa en consecuencia ante semejantes manifestaciones anti democráticas".

En la publicación, los miembros del CECIM escribieron: “En estos días preocupantes donde se evidencia una voraz ofensiva de especuladores financieros contra los intereses de la inmensa mayoría del pueblo argentino, aparece la voz del golpista carapintada Aldo Rico, lanzando una proclama evocando a ser “la reserva moral” convocando a sus “camaradas de Malvinas”.

Y continuaron: “Aldo Rico quien protagonizó los alzamientos carapintadas entre 1987 y 1988 condicionando la democracia con las leyes de la impunidad, de obediencia debida y punto final, se hace eco de la oleada desestabilizadora de sus jefes políticos y agita convocando una reunión de asesinos y torturadores que formaron parte de las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico-militar que además participaron de la “aventura bélica” llevada a cabo en 1982 que tuvo como resultado la muerte de cientos de soldados conscriptos en la Guerra de Malvinas”.

Y finalizaron: "Solicitamos al Ministerio de Defensa de la Nación que tome todas las medidas del caso para que personas que distan mucho de haberse rozado con el honor, con semejante prontuario sigan manteniendo el grado militar, ofendiendo a San Martin y Belgrano. Hacemos un llamamiento a las fuerzas populares, los partidos políticos, las centrales sindicales, los organismos de Derechos Humanos, las diversas ONG y los Centros de ExCombatientes y a todas las expresiones del campo popular para seguir trabajando en unidad por MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA, SOBERANIA Y PAZ".