Antonio Laje y la condena de la audiencia: "Da clases de moral mientras acosa pibas"

"No soy maltratador", dijo una mañana de diciembre Antonio Laje en su programa "Buenos Días América", que se emite todas las mañanas por América TV y A24. Después quebró en llanto y finalmente se pronunció sobre las denuncias por maltrato y abuso que realizaron públicamente sus excompañeras.

Luego, el conductor siguió con su descargo en vivo. "Tengo el alma destruida y ahora tengo el corazón recontra partido por lo que estuve viviendo (...) Tuve una semana realmente durísima, insisto, nunca pensé que iba a pasar una cosa así". Laje como muchos "hombres exigentes" -él mismo definió así su comportamiento abusivo- piensan que nunca les va pasar, que las denuncias nunca iban a salir a la luz, que nunca las mujeres iban a ser escuchadas, que una vez más esto iba a quedar bajo alfombra, pero no. Los testimonios cada vez se hicieron mas relevantes.

Por ejemplo, desde el colectivo Periodistas Argentinas se realizó un relevamiento de los casos de maltrato y violencia que habría cometido Laje y presentó hace un mes el “Informe América” antes cinco organismos del Estado. En el documento se detallan los casos y aún se esperan tener respuestas.

Sin embargo, el conductor aseveró que las denuncias en su contra fueron falsas, el mes doce pasó y se tomó vacaciones, pero volvió a conducir el noticiero. Entonces apareció el interrogante: ¿borrón y cuenta nueva? Laje retomó la conducción de su programa como si nada hubiera pasado, sin esperar la condena social de la audiencia. Los televidentes comenzaron a hacerse escuchar a través de las redes sociales y sin filtros ni tapujos. El periodista fue reiteradas veces TT (trending topic) en la red del pajarito por sostener una moral tan alta que resulta insostenible para una persona con tantas denuncias en su contra.

La última polémica por la que Laje fue TT en redes sociales tuvo que con Jose Schulman ,el ex presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, quien golpeó a una trabajadora en su lugar de trabajo. El periodista repudió la violencia del dirigente: “Lo que sucedió es que sos un violento, Schulman. ¡Una brutalidad!”, dijo Laje. ¿Fue un chiste? ¿Ironía? la paradoja es que él mismo fue señalado por sus compañeras de trabajo por permanente hostigamiento.

Otra polémica que protagonizó Laje con duras acusaciones por parte de los televidentes fue tras dar su opinión sobre el regreso a las aulas: "Antonio Laje es penoso que sólo veas la realidad desde la perspectiva de la clase media alta… están los que piensan que decís lo que te dicen que digas y los que pensamos que ignorás la realidad de los pobres… ¿cuál es tu verdad, Antonio Laje?», escribió un usuario. Mientras que otros tuiteros declararon: "Me da risa, están mostrando cómo será el regreso a las clases en Ituzaingó, con un móvil en un colegio que es privado, grandísimo con dos pisos y un re parque y hasta iglesia.. por qué no recorrer los colegios del estado del centro de Ituzaingó… y Por qué no van a las escuelas del conurbano de los barrios donde no tenemos cloacas ni agua corriente en vez de mostrar las escuelas céntricas. Hagan un muestreo más amplio. Ojalá todas las escuelas fueran como esa de Ituzaingó".

¿Quiénes denunciaron a Antonio Laje?

Luego de la abrupta salida de María Belén Ludueña de los programas Buenos días América y Buenos días América Extra, los cuales se emiten por las pantallas de América TV y A24, fueron muchas las mujeres que se armaron de valentía para contar lo el calvario que vivieron en manos de Laje, quien recibió denuncias públicas que van desde la violencia laboral al acoso sexual.

De hecho, la periodista Eugenia Morea, reveló que recibió propuestas indecentes de parte del periodista. "Parece que todas las mujeres que trabajamos con Laje no la pasamos bien. 7 años de 'Buenos Días América', programa que conduce Laje por América TV y sigue acosando mujeres. Si no te acostás con él, te echa sin ninguna explicación", dijo, sumándose así a las denuncias por "maltratos" hechas por Mai Pistiner y Fiorella Vitel.

También lo denunció la periodista Sandra Igelka, ex periodista de la emisora, lo acusó de hacerla “vivir un infierno”. Otra ex panelista que habló sobre Laje fue Sofía Macaggi que en una entrevista dijo: “Pasaron situaciones que no comparto y que me fueron incómodas. Yo soy súper exigente, me gusta crecer y mejorar pero hay formas y formas. No comparto maneras de trabajar".

Y continuó: "No me sorprende para nada. Me parece importante que hayan situaciones que no se naturalicen más y que eso esta bueno como sociedad, de que empecemos a cambiar y a manejarnos de otra manera. No he hablado con ninguna de las denunciantes y me he reservado mis vivencias pero no volvería a trabajar en ese programa". Durante los últimos años, Laje sufrió también las renuncias intempestivas de Soledad Larghi, Julieta Navarro, Carolina Losada y Mina Bonino.

Lo cierto es que las acusaciones contra el periodista derivaron en la salida de Liliana Parodi, quien fue la directora de contenidos de la emisora de Palermo y fue despedida por maltratos.