Anuncios económicos, la jura de Kicillof y la actividad de Alberto: las 7 noticias del día

El presidente Alberto Fernández habló ante una multitud en la Plaza de Mayo, en un discurso con más emoción que su declaración de unas horas antes en la Asamblea Legislativa. “A partir de hoy empezaremos a escribir un tiempo donde el más importante es el que produce y vamos a desterrar a los que especulan con la timba financiera”, aseguró. “Escuchamos cuatro años que no volvíamos más, pero esta noche volvimos y vamos a ser mejores”, señaló el mandatario.

Antes la vicepresidenta Cristina Kirchner se dirigió directamente a Alberto: “Presidente, usted ha iniciado su gobierno con muy buenos augurios. Ha decidido que esta Plaza a la que habían enrejado se le retirara las rejas. Es muy buen augurio el mensaje que ha dado a su pueblo. Presidente, confíe siempre en su pueblo, ellos no traicionan, son los más leales, sólo piden que los defiendan y los representen, no se preocupe por las tapas de un diario, preocúpese por llegar al corazón de los argentinos”.

El gobernador bonaerense jurará a las 10 de la mañana en la Cámara de diputados bonaerense, un día más tarde de lo previsto, ya que ayer asistió a la asunción del presidente Alberto Fernández y luego se quedó hasta la noche en el festival montado en la Plaza de Mayo.

La vicegobernadora Verónica Magario le tomará juramento y la gobernadora saliente, María Eugenia Vidal, le colocará la banda. Se espera un fuerte discurso de Kicillof, en el que repase la situación económica y social que atraviesa la Provincia. Habrá festejos en la Plaza San Martín y la jura de los ministros será recién mañana. Estarán presentes Fernández y Cristina Kirchner.

Ayer el enviado especial de Donald Trump a la asunción de Alberto Fernández se retiró antes al ver que entre los invitados había un delegado de Nicolás Maduro y estaba el expresidente de Ecuador Rafael Correa. Mauricio Claver-Carone le dijo al diario Clarín que “debido a unas invitaciones y a algunas sorpresas que recibimos al llegar, decidí no ir y me voy a ir temprano”.

Hoy Fernández tendrá un encuentro con delegados de Estados Unidos, que de todos modos anticiparon que “los Estados Unidos están listos para trabajar con el presidente y su administración” para continuar con una “relación abierta y productiva”. Luego, el presidente viajará a Santa Fe para estar presente en la asunción del gobernador Omar Perotti.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciaría hoy sus primeras medidas económicas, que incluirán el aumento salarial para los sectores con ingresos más bajos: jubilados, trabajadores del sector público y beneficiarios de planes sociales. Aunque no habrá anuncios sobre la deuda, sí se espera que delinee cuáles serán los ejes de la renegociación que comenzará en los próximos días.

Por su parte, el flamante ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tiene previsto comenzar las reuniones con supermercadistas para negociar la extensión del programa Precios Cuidados, que vence el 6 de enero. Además, el ministro Kulfas deberá definir qué hará con la quita del IVA en productos de primera necesidad que vence a fin de mes y fue dispuesto por Macri tras las elecciones de agosto.

La vicepresidenta solicitó a los Tribunales Orales Federales N° 5 y N° 2 que la autoricen a viajar a La Habana para visitar a su hija Florencia Kirchner entre el 28 de diciembre y el 12 de enero, por lo que pasará el fin de año en Cuba, donde la joven realiza un tratamiento médico desde febrero de este año.

La defensa de Cristina aseguró que se trata de una visita por “razones estrictamente personales”, y tal como hizo en otras ocasiones este año, aportó los datos del hotel en el que planea hospedarse en la capital de la isla. El último viaje había sido posterior a las elecciones, y se extendió por dos semanas.

Congratulations to @alferdez on his inauguration as the President of #Argentina. We fully share your objectives of pursuing policies that reduce poverty and foster sustainable growth. The IMF remains committed to assisting your government in this endeavor.