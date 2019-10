Apareció Abril Caballé, la nena de 10 años desaparecida hace seis días en Punta Indio

Abril Caballé, la nena de 10 años que se encontraba desaparecida desde hace seis días, apareció esta mañana en la vivienda de una vecina. Había sido vista por última vez en un balneario en la localidad bonaerense de Punta Indio. La hallaron en buen estado, aunque la ropa embarrada, en la casa de Victoria Agüero, la mujer que había sido demorada esta fin de semana junto a su pareja, Emanuel Rivarola.

Abril desapareció la semana pasada en la localidad bonaerense de Punta Indio y había sido visto por última vez en un balenario cercano a su vivienda. Días atrás, Rivarola y Agüero habían manifestado que la nena de 10 años tenía una relación conflictiva con su madre, y relataron que el 18 de julio pasado la nena estuvo tres días en su vivienda luego de escaparse de su casa tras una pelea con su madre.

La pequeña de 10 años había sido vista por última vez el miércoles, en un balneario de la localidad bonaerense de Punta Indio, al que había asistido junto a su madre. La niña fue encontrada este martes antes de las 8 de la mañana en la vivienda de Agüero. De acuerdo con fuentes policiales, la niña tenía su ropa embarrada, aunque se encontraba en buen estado.

Agüero y Rivarola habían quedado bajo sospecha durante las últimas horas y fueron demorados por la Policía. Se trata de los vecinos que habían denunciado a Magdalena, la madre de la niña, por maltratos y abandono. De hecho, en julio pasado la niña se escapó y estuvo tres días en la vivienda de ellos. Ambos fueron liberados en las últimas horas.

Diez antes de la desaparición la niña había regresado a la vivienda de su madre por decisión de la Justicia. Antes, había estado viviendo con sus abuelos en City Bell, partido de La Plata. Agüero había relatado la semana pasada en declaraciones a diversos medios que tanto Abril como su pequeña hermana de cuatro años habían sido víctimas de sistemáticos maltratos por parte de su madre.

Tanto la vecina como su pareja se presentaron como “padres del corazón” y hasta llegaron a pedir la guarda de la niña, que les fue negada por la Justicia. Este lunes la madre de la niña aseguró que no tenía sospechas sobre qué podría haber ocurrido con su hija. “No sé, no siento nada, esta vez no lo sé”, señaló. Si bien dijo que su hija era “muy preparada”, en declaraciones a Telefé Noticias dio un llamativo mensaje: “No creo que me esté escuchando ni viendo, ella sabe todo”.

La primera denuncia había sido radicada la semana pasada ante la comisaría de Punta Indio y luego intervino la Fiscalía N° 5, a cargo de Juan Mennucci. Intervinieron en un operativo “puerta a puerta” efectivos de la Policía bonaerense, Infantería, Policía comunal, policía montada, Prefectura y Bomberos. El Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido una recompensa de $2 millones para quienes aporten datos que ayuden a dar con la niña.