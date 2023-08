"Apareció la tabla y la bombilla del mate": quiénes son los argentinos que fueron hacer paddle surf y desaparecieron en Málaga

Emmanuel Soria y Maxi Ludvik tienen 34 y 29 años, respectivamente, son oriundos de la ciudad de Mar del Plata y desde el último domingo son intensamente buscados por las autoridades de la ciudad de Málaga, España. Ambos habían salido temprano de la casa que alquilaban con la tabla de paddle surf, el mate y nada más. De acuerdo con su entorno, querían ver "el amanecer" en el mar, pero desde entonces más nada se supo de ellos.

Según informó la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima española, luego de que los familiares y allegados de ambos denunciaran la desaparición y difundieran la búsqueda a través de redes sociales, comenzaron las intensas tareas de rastrillaje encabezadas por embarcaciones y aeronaves frente a las costas de la ciudad andaluza.

En las últimas horas, la agencia de salvamento marítimo del gobierno español informó en su cuenta de X, ex Twitter, que la tabla inflable que los hombres utilizaban fue encontrada a más de 25 kilómetros al sureste de Málaga. "No sabemos nada de ellos desde ese momento en que salieron de casa. Solo sabemos que llevaban la tabla inflada y no tenían ninguna pertenencia encima más que el mate y el termo", señalaron las familias de ambos en las redes sociales.

Soria y Ludvik habían salido de su casa en Málaga a las 7.30 del domingo, "con la idea de ver el amanecer tomando mates arriba de la tabla, y volver a casa", según el posteo hecho por el entorno de ambos. "Lo último que se sabe es la aparición de la tabla junto a la bombilla del mate que llevaban mi hermano y Maxi. No se sabe mucho más. Los estamos buscando desde el domingo mismo que desaparecieron", detalló Camila, la hermana de Emmanuel..

De acuerdo con Camila, no hay certezas de que los chicos hayan sido vistos en la playa. "Por el momento nadie los vio ingresar al agua. La marea ese día estaba complicada y había muchísimo viento, pero cuando a la mañana temprano, que es cuando ellos empezaron supuestamente la actividad, no había tal viento como a la tarde, que aumentó muchísimo", sostuvo la joven en diálogo con C5N.

Santi Soria, hermano de Emmanuel, detalló que "la idea que tenían era la de salir a ver el amanecer y regresar porque además tenía que ir a trabajar". "Cuando pasaron ya tantas horas nos hemos empezado a preocupar y se ha iniciado la búsqueda. Sabemos que llevaban la tabla inflada y no tienen ninguna pertenencia encima más que el mate y el termo. La playa en la que se iban a meter es la de la Misericordia, en la barriada de Huelin", explicó.

Y sumó: "Soplaba mucho viento, con rachas de 50 kilómetros por hora, y su poca experiencia (de apenas una semana) nos preocupa". De acuerdo con el hermano de Emmanuel, se marcharon sin sus teléfonos y sin la documentación, ya que a primera hora de la tarde debían trabajar. "Nos pusimos alerta cuando vimos que sobre las 16:00 tenía 70 llamadas pérdidas del trabajo preguntando por qué no había ido", relató Santi.

Durante el domingo se dedicaron a recorrer todos los hospitales de Málaga sin suerte. Según publicó el Diario Sur, de Málaga, fue Camila quien "acudió a la Comisaría Provincial a denunciar la desaparición", y desde la madrugada del lunes se puso en marcha un operativo de búsqueda al que se sumaron profesionales y unidades de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, Policía Nacional, la Cruz Roja, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y el Ejército del Aire español.

Salvamento informó en las últimas horas que había sido hallada la tabla, y que se desplegaron en el área tres helicópteros, cuatro embarcaciones y un avión. El diario de Málaga La Opinión precisó, de acuerdo a fuentes oficiales, que la tabla fue encontrada minutos después de las 18 (hora española) por los tripulantes de un velero que navegaba por la zona.

A partir de ese hallazgo, el área de búsqueda se extendió desde Málaga capital hacia el este, hasta el meridiano de Nerja, y casi 30 kilómetros mar adentro. Amigos y familiares de Soria lanzaron una campaña en redes sociales para recaudar fondos, para que dos hermanos de él puedan viajar hacia España para continuar con la búsqueda.