La carrera contrarreloj para que la vacuna SputnikV llegue a la Argentina el 23 de diciembre

La secretaría de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó desde Rusia que se "están terminando los últimos pasos para poder aprobar el uso" de la vacuna Sputnik V "en los mayores de 60 años”. Vizzotti contó que "hasta ahora los datos analizados y la recomendación de utilización es hasta los 60 años. Nos informaron que ya evaluaron en el comité independiente a los mayores de 60. Lo han elevado al Ministerio de Salud, a la entidad regulatoria junto con Gamaleya y están terminando los últimos pasos para poder también aprobar el uso de esta vacuna en los mayores de 60 años".



En diálogo con C5N, Vizzotti reveló que "se sigue monitoreando la eficacia, se siguen haciendo los controles en relación a los tiempos después de la primera y segunda dosis y por supuesto la seguridad de la vacunación”. Mientras tanto, Cecilia Nicolini, la negociadora del Gobierno, sigue trabajando para que el envío llegue antes de Navidad.

Esta mañana, en una conferencia de prensa, el presidente ruso Vladimir Putin -de 68 años- dijo que él aún no se aplicó la vacuna. "Escucho las recomendaciones de los especialistas y por tanto, aún no lo he hecho, pero está claro que lo haré en cuanto sea posible", dijo Putin a través de una videoconferencia. Putin tiene 68 años y la Sputnik V todavía no está recomendada para mayores de 60 ni menores de 18.



"Las vacunas que están siendo administradas hoy entre la población general son para personas de un cierto rango de edad, y todavía no para personas como yo. Soy un ciudadano que cumple la ley. Escucho las recomendaciones de los especialistas y por tanto, aún no lo he hecho, pero está claro que lo haré en cuanto sea posible", dijo Putin. Por el momento, la vacuna fue aplicada a sólo 110 mayores de 60 años a modo de estudio, y los resultados -en apariencia muy positivos- ya fueron elevados para su aprobación.



"Tenemos una buena vacuna, a la vez segura y eficaz, con un nivel de protección de 96 a 97% según los expertos", dijo Putin. En estos días se espera aún la aprobación para el uso de la vacuna en mayores de 60 años en el país fabricante de la vacuna. Luego de ello, según el contrato firmado con la Federación Rusa,el 23 de diciembre debería estar llegando a la Argentina el vuelo con las primeras 300 mil dosis dobles. Las vacunas viajarán en un charter y se mantendrán a una temperatura de -20°. De acuerdo con el cronograma pensado por el Gobierno, vendrían 300 mil dosis dobles antes de Navidad, cinco millones en enero y cinco millones en febrero. Las funcionarias argentinas visitaron el centro de San Petersburgo donde se produce la vacuna y el ministerio de Salud ruso. Todavía restan algunos pasos formales, pero importantes, que las autoridades rusas intentan dar contrarreloj: que se apruebe el uso entre personas mayores de 60 y menores de 18, que los resultados del ensayo en fase 3 se incluyan en una publicación científica (ya hubo una publicación, pero es necesario ampliar algunos datos). El Gobierno argentino gestionó incluso visas para que algunos medios argentinos puedan viajar a presenciar el embarque. Hay dos países corriendo para que la SputnikV desembarque de una vez y los argentinos tengan al menos una buena noticia en el arbolito, al cabo de un año tremendo.