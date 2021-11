ARA San Juan: falló el pedido de la defensa y ahora el juez Bava podría procesar a Macri por espionaje

Después de idas y vueltas, la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó el pedido de la defensa de Mauricio Macri, quienes reclamaron la recusación del juez Martín Bava. Tras esta decisión, ahora el magistrado de Dolores quedó en condiciones de resolver el procesamiento del ex presidente en la causa en la que se investiga si fue el responsable del espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

La decisión de la Cámara fue firmado por Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez. En tanto, el juez Santiago Martín no fue parte de la decisión. Hace algunas semanas, ambos magistrados habían rechazado la primera recusación de la defensa de Macri. Por entonces, ambos le habían encomendado al juez que tuviera “mesura y adecuada compostura para resolver las causas judiciales”. En ese sentido, tanto Tazza como Jiménez son los revisores de las tres causas por espionaje que se llevan adelante en el Juzgado Federal de Dolores.

Para el rechazo de la segunda recusación, los jueces afirmaron: “No se ha obrado elemento objetivo alguno que avale su temor de parcialidad y dependencia o mediado prejuzgamiento alguno por parte del juez que se intenta recusar o alcanzado por una de las causales previstas en el Código de Procedimiento”.

En tanto, agregaron sobre la declaración indagatoria a Macri, realizada el 3 de noviembre: “No se pudo evidenciar o traslucir parcialidad o dependencia alguna, tanto en la celebración de la audiencia cuestionada, como en el trámite del pedido de relevamiento del secreto al ex Presidente, sin perjuicio de la opinión que pudiera tenerse sobre la necesidad o no de contarlo, cuestión ajena a este expediente de recusación, y sobre la que el Juez opinó expresando que no resultaba necesario, pero que igualmente solicitó, en virtud de las razones invocadas para la suspensión de la indagatoria cuestionada”.

Y agregaron: “Al evaluar diversos planteos de recusación en estas instancias judiciales debemos ser particularmente cuidadosos, a fin de evitar una manipulación del instituto, cuando se invoquen razones no comprobadas en la causa, residentes en el ánimo subjetivo de las partes, y que inviten al apartamiento de quien, aun cuando es designado juez subrogante, en términos de ley, resulta ser el juez natural de la causa”.

A partir de ahora, Bava podría resolver el procesamiento de Macri en la cusa de espionaje realizado entre 2017 y 2018, que tenían como objetivo controlar los cuestionamientos de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Mientras Macri se encuentra de viaje por Arabia, Bava preparó la prueba que solicitó la defensa. Para eso interrogó a varios testigos y giró las preguntas realizadas por los defensores y por el fiscal Juan Pablo Curi. En ese punto, varios funcionarios podrán responder por escrito. Entre ellos estarán la interventora de la AFI Cristina Caamaño, que es denunciante; y el diputado y funcionario del PRO, Cristian Ritondo, integrante de la comisión bicameral de seguimiento a los organismos de inteligencia.

Ahora el juez podría procesarlo. Mientras tanto, se espera que el ex presidente vuelva a Argentina. El lunes 15, cuando se cumplieron cuatro años de la desaparición del submarino, Macri partió a Arabia Saudita por invitación del príncipe. Después de obtener el permiso de Bava, afirmó que regresaría a Buenos Aires el 23 de noviembre. Pero que antes pasaría por Qatar.