Arde América: despidieron por maltratos a Liliana Parodi, Laje en la cuerda floja y temen una "semana negra"

"Los carteles surgieron de una asamblea donde todo era llanto y dolor. Hay una sensación general de reparación histórica y una necesidad de decir 'Nunca Más'". Esas fueron las palabras con las que los trabajadores de América explicaron a BigBang la génesis de la fuerte manifestación que llevaron adelante el viernes por la mañana puertas adentro de la emisora de Palermo y que en las últimas horas generó el despido por maltratos de Liliana Parodi, hasta el viernes por la noche directora de contenidos del canal. Antonio Laje habría puesto a su disposición la renuncia y la mesa chica teme "una semana trágica". Mariano Iúdica y Alejandro Fantino, también en la mira.

En las últimas horas, con el tema ya instalado en la sociedad, las autoridades del canal mantuvieron importantes reuniones para definir qué nueva posición pública tomar de cara a la que esperan sea una semana muy dura para la emisora. Y es que, además de las denuncias contra Laje y la propia Parodi, analizan que puedan formalizarse presentaciones también contra otras figuras de la emisora. "Esto se puede convertir en una bola de nieve", advirtieron desde los pasillos.

Muchos de los trabajadores del canal se sorprendieron por el despido de la directora de contenidos (que por estas horas estaría cerrando su salida) por la "banca" que hasta ahora recibía desde hace años de las altas esferas. Sin embargo, habría sido Claudio Belocopitt, dueño desde el 2017 del 40 por ciento de las acciones del grupo, quien presionó no sólo por los maltrados denunciados, sino también por la baja del rating. "Parodi nunca se hizo cargo de que el rating viene en picada".

Al reclamo de los accionistas por el derrumbe de la audiencia se le sumó el violento episodio que la propia Parodi protagonizó ese mismo viernes con Guillermo Andino. "Ya venía todo mal, pero el cruce fue muy violento y él levantó el teléfono", señalaron a BigBang. ¿Un dato no menor? Andino es un hombre de Belocopitt y uno de los conductores de los ciclos que menos audiencia perdió en el último tiempo.

"Los maltratos en América no se circunscribieron nunca a Laje, eso es lo que expusimos con los carteles. Se trata de una dinámica que venía desde arriba. Una de las prácticas violentas que tenía Liliana era llamar a los productores cuando estaban al aire, putearlos a un nivel espantoso porque algo no le gustaba. ¿Qué no le gustaba? Podía ser el tema, el entrevistado, lo que estaba diciendo el entrevistado o si consideraba que un trabajador del canal mal peinado o vestido", detallaron.

Según consignó el periodista Pablo Montagna, habrían además recibido una denuncia anónima contra Parodi; que también habría alcanzado a tres de sus colaboradoras más cercanas, quienes también estarían por estas horas fuera del canal.

Laje, por su parte, habría presentado él mismo su renuncia y se espera que el conductor no se despida de su programa, Buenos días, América. "Lo más probable es que anticipe sus vacaciones como se había planificado desde un inicio cuando estalló todo y después no vuelva más", reconocieron fuentes del canal a este medio. Pero, al momento, su futuro dentro del canal no se terminó de definir.

¿Quiénes podrían suceder a Parodi en su puesto? En un principio se barajaron nombres como el de Rolando Graña y Fabián Doman (que tiene su atención más puesta en Independiente) y Jose Núñez.

Cabe recordar que la manifestación de los trabajadores contó con el respaldo de los distintos sindicatos de prensa, importantes referentes del medio periodístico y el del colectivo Periodistas Argentinas, que emitió un alarmante comunicado en el que señaló la importancia de la reglamentación de la Ley de Equidad en medios, todavía frenada por el poder Ejecutivo.

"Desde julio de 2021 rige en el país la ley que consagra 'el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género'. Determina, además, que tales comportamientos 'pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos'. Ese mismo mes se sancionó la Ley de Equidad en Medios para garantizar el cumplimiento del marco legal vigente para eliminar la violencia laboral del ámbito de la producción de comunicación. El Poder Ejecutivo adeuda su reglamentación", detalló el documento.

La primera en realizar una denuncia contra el conductor de Buenos días, América fue la nutricionista Fiorella Viteli tras la intempestiva salida de María Belén Ludueña del programa. Luego se sumaron los testimonios de Maite Pistiner, Eugenia Morea y Sandra Igelka. Luego de varios días de silencio y con el respaldo del fuerte cerraje mediático que se activó (muchas de las denunciantes fueron 'bajadas' de las entrevistas a las que habían sido convocadas para hablar del tema), el conductor hizo su descargo al aire; a pedido de las autoridades del canal.

"Yo no creo en los maltratos, la verdad que no. Yo creo en exigencias. En mi carrera, en donde fui avanzando, y tuve la suerte de poder formar equipos, y ver que hoy hay periodistas brillantes que han salido de acá, que han salido de mi lado, de mi escuela, de mi programa y que se destacan en muchos otros medios", sostuvo Laje, en uno de los pasajes de su descargo, y luego reforzó: "Son cuatro horas y media de aire, y acá se vive tensión, acá estamos minutos a minuto y obviamente tampoco es para todos este trabajo y que no sea para todos no quiere decir que uno sea bueno o malo, quiere decir que tal vez sea otro el trabajo que hay que hacer y que esto no se soporta fácilmente".