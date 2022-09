Arde el clan Menem en medio de la denuncia contra Zulemita: "Cada uno sabrá de qué y cómo vive”

La calma abandonó al clan Menem en marzo de este año, cuando Carlos Nair presentó ante la Justicia la demanda contra su hermana, Zulemita, por la herencia de su padre, el ex presidente Carlos Saúl Menem. La presentación la realizaron sus abogados: Alejandro Cipolla y Javier Ignacio Baños por "circunvención de incapaces y administración fraudulenta".

Según había podido confirmar este medio, la Justicia y los herederos están intentando traquear todo el patrimonio del ex presidente, quien antes de morir se encargó de dejar gran parte de la herencia a nombre de Zulemita. "Se están buscando cuentas en Chile y Emiratos Árabes. Hay sociedades anónimas, muchas cuentas ocultas y propiedades que recién ahora están saliendo a la luz", le habían advertido fuentes familiares a BigBang.

En diálogo con América Noticias, el hijo del ex presidente contó cómo avanza el proceso judicial y cómo se encuentra financieramente. “Estoy haciendo lo que corresponde por las vías legales. Nada más. En lo judicial no me fijo en lo que está haciendo el resto de los herederos”, comentó la demanda contra su hermana y aclaró que está viviendo en Formosa con su hermana por parte de su mamá.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De acuerdo con Carlos Nair, actualmente se dedica a "cosas de empresas y haciendo unos trabajos con un socio que tengo”. Y al ser consultado sobre el estilo de vida que lleva Zulemita, opinó: “No hay punto de comparación, cada uno sabrá de qué y cómo vive”. Además, aclaró que hace más de siete meses que no tiene contacto con ella. luego del escándalo que se desató entre ambos.

Carlos Nair nació en 1981 como fruto de la relación extramatrimonial de Menem con Martha Meza, una maestra de escuela que era visitada por el ex presidente en el pueblo de Las Lomitas durante su exilio político en dicha provincia. Con los años, Martha se convirtió en diputada nacional en 1999. Pero no terminó su mandato porque decidió quitarse la vida. Menem había mantenido en secreto la existencia de su "familia paralela", ayudaba económicamente a su hijo y lo veía cada tres o cuatro semanas. Con el tiempo, hasta le consiguió algún trabajo en el Congreso. Pero Carlos Nair siempre quiso ser reconocido como el hijo de Menem y toda su vida se empeñó en tratar de conseguirlo a cualquier precio.

Su maniobra más osada fue la participación en Gran Hermano en 2007, la cual le permitió hacer trascender su historia y quitar las dudas sobre la historia. De hecho, peleó en la Justicia durante ocho años (2000-2008) para que se le reconociera esa filiación. En el prontuario de Carlos Nair hay agresiones con armas de fuego, robos, autolesiones, problemas con el juego y accidentes de tráfico, pero en los últimos años, Zulemita le tendió una mano y lo ayudó a superar sus adicciones.

Zulemita conoció a Carlos Nair cuando éste ya tenía 25 años y siempre le pareció que su hermano se estaba autodestruyendo. Esto no evitó que lo ayudara cada vez que se metía en problemas, aunque al mismo tiempo lo criticaba de manera pública. En su afán de darle una mano, la hija de Zulema le dio otra oportunidad y lo invitó a que trabajara con ella en la concesionaria Toyota que maneja frente a la cancha de River Plate.

Pero el vínculo entre ellos comenzó a romperse durante la misa que se realizó en febrero de este año, a un año de la muerte del ex senador. "A un año de la muerte de Carlos, hicieron una misa el 14 de febrero. En el medio, la sucesión que todavía no se pudo iniciar porque Máximo (Menem, el hijo que el ex presidente tuvo con Cecilia Bolocco) todavía no se presentó", le había contado a BigBang una fuente cercana a la familia Menem.

La investigación en torno al patrimonio de Menem no hizo más que tensar la relación entre sus herederos. "El día de la misa, Zulemita le dijo a Carlitos Nahir: '¿Por qué no te vas un mes a Formosa y descansás? Yo te giro el sueldo (trabajaba con ella en la concesionaria de autos que tiene sobre la Avenida del Libertador) y aprovechás para relajarte'", le había contado una fuente cercana a la familia a este sitio.

Y agregó: "El problema fue que ni bien pisó Formosa, Zulemita lo despidió, no le transfirió nunca su sueldo y empezó a decirle al entorno que él había vuelto a consumir y que era jugador. Carlitos siente que todo lo del viaje fue una cama para poder sacárselo de encima”. Pero eso no es todo. Además de adeudarle su último sueldo, Zulemita le descontó mil pesos por "un vaso térmico".

Zulemita sostiene que su hermano se robó algunos bienes durante el tiempo en que trabajó como empleado de su concesionaria de autos: precisamente un celular y lo acusó también de pedirle dinero a los clientes. Ella acusa a su hermano de recaer en las drogas, las adicciones y de utilizar su plata, y la de la herencia, para apostar. “Él le soltó la mano y Zulema se ampara en que él es jugador y que volvió a consumir, pero él lo negó", aclaran.

Carlos Nair desmintió esto y sostiene que todo se trata de una artimaña de su hermana para justificar que lo haya desvinculado de la concesionaria Toyota. “Llega un punto donde uno se cansa. Todo lo hacen para la foto. Me callé miles de cosas, ahora me quiero hacer respetar. Me pueden acusar de lo que quieran. ¿Robarme un celular? Ni loco. ¿Pedirles plata a clientes? Cómo podría hacer eso", dijo el mediático.

Desde el entorno de Carlitos Nahir reconocen que se sintió traicionado por su hermana y aclaran que no se trata de una guerra por la herencia. "Tuvo que 'dejar de ser' quien era, para que lo aceptaran. Dejar de salir en los medios, dejar de hablar; cambiar su perfil. Se alejó de Antonella, con la que tenía una excelente relación. Y ni siquiera así lo aceptaron, ese es el dolor; no la plata o la herencia".

En diálogo con BigBang, el propio Carlitos Nahir había reconocido: "La amo a Zulemita, pero me cansé de que me use para la televisión y para las fotos. Me cansé de perdonar. La amo como es, la tuve que aceptar como es. Pero hoy estamos en veredas opuestas”.

Cansado del destrato de su hermana y de Zulema, Carlitos Nahir está ahora más cerca de la posición que mantiene su sobrina, la hija de Carlitos Jr. a la que nunca le abrieron los brazos. "Antonella heredó sólo deudas. Se cuestionó en todo momento la paternidad de Junior, pero nunca se accedió a que se le hiciera el ADN", aseguraron desde el entorno de la nieta de Menem.

Además, sostiene que Antonella "es una chica que vive al día, laburante, que alquila y que tiene un emprendimiento que post pandemia no le deja nada" "No tiene una vida lujosa, le cuesta llegar a fin de mes", detallaron. Mientras se reacomodan todos los herederos, la Justicia continúa investigando cuál es el patrimonio real que dejó el ex presidente y que hoy está en pugna.

Recordemos que el famoso anillo de Carlos Menem fue uno de los bienes por los que comenzó el conflicto judicial entre Zulemita y Carlitos. “Ella era depositaria judicial de un objeto que no está presentado en la sucesión: eso te demuestra que todas estas imputaciones tienen un gran viso de realidad”, aseguró el abogado de Carlos Nair al aire por América TV.