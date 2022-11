¡Arden Facebook y Twitter! Mark Zuckerberg y Elon Musk despidieron a miles de personas de sus empresas

Mediante una carta dirigida a todos sus empleados, Mark Zuckerberg reveló que se enfrenta a la peor caída de ingresos y a los más grandes problemas de la industria de la tecnología, motivo por el cual despidió al 13% de sus empleados.

Meta es la empresa matriz que llevará a cabo un proyecto de creación de un metaverso creado por el dueño de Facebook. Este miércoles comunicaron que desvincularon de su trabajo a 11.000 trabajadores que también pertenecían a la planta de Instagram y WhatsApp."Hoy les comparto algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la historia de Meta", comenzó relatando en el comunicado.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según el empresario estadounidense, esta decisión fue por el simple hecho de realizar cambios en los equipos, para una mejor calidad de trabajo. “Estamos reestructurando equipos para aumentar nuestra eficiencia. Pero estas medidas por sí solas no alinearán nuestros gastos con el crecimiento de nuestros ingresos, por lo que también tomé la difícil decisión de despedir a la gente”, sostuvo Zuckerberg.

"He decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 13% y separarme de 11.000 de nuestros talentosos empleados. Quiero asumir la responsabilidad por estas decisiones y por cómo llegamos aquí. Sé que esto es difícil para todos, y lo siento especialmente por los afectados", concluyó el programador mientras manifestaba su preocupación por el mal momento que atraviesa Facebook. Zuckerberg detalló que los empleados recibirán este miércoles un correo electrónico informándoles si están entre los que serán despedidos.

Además, aprovechó a contar la realidad que viven los dueños de las redes sociales, que supieron ser pioneros, y hoy dependen si o si de empresas externas y rubros distintos, como por ejemplo la publicidad. No obstante a esto, también agregó que se arrepiente de haber "contratado masivamente" durante la pandemia. "No sólo el comercio online ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de señal de los anuncios han hecho que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba. Me equivoqué, y asumo la responsabilidad por ello", cerró.

Elon Musk lo hizo de nuevo: despidió trabajadores y se ganó el odio de sus propios usuarios

La semana pasada, Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter comenzó a poner mano dura en la empresa que dirige y aprovechó para echar a unos cuantos. A raíz de "perdidas de presupuestos" y falta de ganancias, Musk despidió alrededor de la mitad de sus 7500 empleados con la excusa de haber hecho una "revisión".

"Cuando la empresa está perdiendo más de 4 millones de dólares al día no hay más remedio que eliminar los puestos de trabajo", comenzó publicando en un tweet el inversionista. Además, es clave destacar que al igual que lo dijo Zuckerberg, debido a las empresas publicitarias y a la obligación de utilizarlas, se termina perdiendo dinero y usuarios.

Tras despedir al 50 por ciento de sus empleados, desde la empresa anunciaron que algunos fueron una "equivocación", por lo cual les iban a enviar mails, para informarles quienes realmente están despedidos, y a quienes les piden que vuelvan ya que necesitan de su labor para las nuevas actualizaciones que el dueño de la red social tiene previstas para los próximos meses.