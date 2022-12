Argentina, no me pidas que no vuelva a intentar: feliz 2023, de toda la redacción de BigBang

Argentina...

Estamos viviendo algo que ayer sólo podíamos soñar.

Pensamos a veces que hacemos las cosas al divino botón, acostumbrados a hacernos mala sangre. De pasarnos factura por todo y de querer bajar la persiana cada vez que se nos venía la noche.

Es cierto... esa historia es la nuestra. Tenemos más problemas que los Pérez García, porque no nacimos de un repollo y pasamos la mayoría del tiempo esperando a que Dios provea. Y, a esta altura del año, pesa el cansancio y no pesa el bolsillo. Y, si querés llorar, podés llorar... Pero, a fin de cuentas, seremos lo que debemos ser o no seremos nada. Tampoco es que Roma se construyó en un día.

Ahora, pensándolo bien, esta idea a nosotros nos viene al pelo, nos da esperanza porque se hace camino al andar... y la base, ¡está! ¡Con seguridad, mamita! ¡Todo pasa y se vuelve al ruedo!

No somos un país al que le importa un comino el otro y las cosas que nos pasan, ¡al contrario! No tenemos ni un pelo de tontos, nos hacemos cargo aunque nos pueda faltar a veces un tornillo y vamos a agarrar la pala por si las moscas siempre porque: "Mejor no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy".

Ya habrá tiempo para consultar con la almohada cómo planificar el 2023 por más que hoy sintamos que tenemos la soga al cuello. La realidad nos demostró que tenemos siete vidas y, de tanto cruzar los dedos, ¡este año cotizamos en bolsa!

En el día del juicio final del 18 de diciembre: vimos luz y subimos. Es que la esperanza es lo último que se pierde y la fe mueve montañas.

Por nuestro país chocaron los planetas en esa noche y entonces, "¡mantanga!", dijo la changa. Nos quedamos con la Copa del Mundo como frutilla del postre de un año mágico. ¡Qué noche, Teté, que jamás olvidaré!

Allá iban, como panchos por su casa, desfilando los héroes argentinos. Todos bienvenidos, música para mis oídos porque acá todo es patria o muerte y, por amor al arte, escalo en cualquier parte.

El fin justifica todos los medios porque todo tiene que ver con todo en este país de la milanesa, las empanadas, las tortas fritas, la ensalada rusa, el asado, el dulce de leche, el membrillo y el alfajor.

En esta nación donde hay vendimia, fernet, mate y otras yerbas. En este territorio donde se esparce el tango, el folklore, el trap y el rock. En la tierra donde nació el Diego y Lionel, donde se juega al truco, está el agite y varias de las maravillas del mundo. En el país donde hay feminismos, leyes de igualdad de género, empuje obrero y tradición. Donde hay agallas y hay soberanía.

¿Qué me contursi? Acá, todo el año es carnaval.

Aplauso, medalla y beso. Hoy tiramos la casa por la ventana y mañana dormimos como un tronco en el comienzo del año nuevo.

Yo, argentino. Yo, argentina. Yo, BigBang!