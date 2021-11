Arranca el juicio contra Darthés, vacunas y la palabra de la "China": las 7 noticias del día

La China Suárez rompió el silencio y consideró que la monogamia no es natural

Era una de las palabras más buscadas desde que estalló el escándalo y finalmente rompió el silencio. La actriz Eugenia “China” Suárez le concedió una entrevista al conductor Alejandro Fantino en Star + en donde contó detalles sobre toda la polémica entre el futbolista Mauro Icardi y su esposa, la empresaria Wanda Nara.

"Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. A lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde, cuando era más chica, pero yo no... El día que mis hijos lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos”, sostuvo en uno de los primeros pasajes de la entrevista al ser consultada sobre todo el escándalo.

"O sea, yo ni de un novio me banco que venga a pedirme explicaciones. No me lo banco, '¿a dónde saliste? ¿y con quién estuviste? ¿quiénes estaban?'. No tengo tolerancia para esas cosas, pero no por hacerme la superada, no, porque no tengo ganas”, agregó ante la consulta del periodista.

"Es como, hay algo que tiene que ver con la intimidad y la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo. Ojalá me hubiese salido armar un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones: por mi personalidad", dijo la China,

En otro tramo de la entrevista, aseguró que no le molesta el mote de “robamaridos” para luego considerar que la monogamia “no es natural”. Ante la repregunta de Fantino, ella agregó: "Nunca estuve 20 años con una persona. Tengo sentimientos encontrados. Siempre tuve relaciones monogámicas, pero no sé qué va a pasar a futuro. Si viniera alguien que me dijera 'pareja abierta'... a mí si me la cuentan no sé si me divierte tanto. Pero hay parejas que dicen que cada uno hace lo que quiere pero que no se cuentan nada".