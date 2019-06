Arranca la campaña, heridos por el cierre de listas y furor por Toy Story: las 7 noticias que tenés que leer para empezar la semana

Tras el cierre de listas, arranca a full la campaña electoral

El sábado, en una jornada frenética, cerraron las listas de candidatos en todo el país y comenzó formalmente la campaña electoral de cara a las PASO del 11 de agosto. El frente Juntos Somos el Cambio buscará la reelección con Mauricio Macri y Miguel Pichetto, y llevará a Cristian Ritondo como primer candidato a diputado por la Provincia. El Frente de Todos apuesta a la fórmula Fernández-Fernández, con Sergio Massa como primer candidato a diputado.

Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey competirán por Consenso Federal, espacio que llevará a Graciela Camaño como candidata a diputada. El Frente de Izquierda jugará con Nicolás del Caño y Romina del Plá, con Myriam Bregman como candidata a diputada nacional. En dos semanas comenzará la difusión de spots electorales de todos los frentes y candidatos en radio y televisión en todo el país.

Alberto Fernández negó el avance de La Cámpora en las listas: “El gobierno lo voy a armar yo”

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, resaltó que La Cámpora no tuvo un rol predominante en las listas de candidatos a diputados, y sostuvo que la organización “solo ha cedido” y “tendrá en el próximo período legislativo la mitad de los diputados que tiene hoy”. “No sé por qué insisten en demonizar, es una agrupación que reúne a muchos jóvenes, muchos de ellos muy valiosos”, agregó.

“Son lecturas que en algunos casos son muy mal intencionadas”, remarcó Fernández en declaraciones a AM 1110, al tiempo que aclaró: “Yo tengo la tranquilidad de que el gobierno lo voy a armar yo, que es lo único que me preocupa como presidente”.

Las heridas del día después del cierre: Frigerio y Pichetto suspenden una gira por el interior

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el candidato a vicepresidente del oficialismo, Miguel Pichetto, tenían previsto empezar una gira por la Patagonia y la Mesopotamia, aunque fue suspendida luego del agitado cierre de listas que los tuvo a ambos alejados del protagonismo.

No fueron los únicos: el presidente de la Cámara de diputados, Emilio Monzó, también volvió a quedar relegado de las negociaciones en el cierre de listas, e hizo trascender que no aceptaría la embajada de España en caso de que Mauricio Macri sea reelecto.

Stolbizer vuelve a denunciar a Cristina: afirma que tenía negocios con un supuesto testaferro

La ex diputada del GEN denunciará esta semana a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por presuntos negocios en común con su ex apoderado, Osvaldo “Bochi” Sanfelice. Margarita Stolbizer afirma que sería un “testaferro” que se habría quedado con una empresa dedicada a digitalizar documentos públicos.

La denuncia fue presentada en el programa de Luis Majul este domingo, y apunta a que la empresa Lakaut, dedicada a digitalizar documentos públicos y privados, creada en mayo de 2009, tendría como socios “ocultos” a Cristina y Sanfelice, y que operaba de manera “casi monopólica”.

Con la campaña en marcha, el gobierno impulsa créditos de ANSES, Ahora 12 y descuentos para 0 KM

El gobierno impulsa una serie de medidas para reactivar el consumo y salir a la pesca de votos de clase media. En un escenario de tranquilidad cambiaria, reactivarán los créditos que otorga la ANSES, con líneas que tendrán tasa subsidiada. Hasta ahora, ya se entregaron unos dos millones de préstamos. También buscan darle más volumen al Ahora 12 y no descartan un programa similar para la compra de autos 0KM, luego de haber impulsado descuentos para el sector automotriz.

El INDEC difundirá esta semana el Estimador Mensual de Actividad Económica y la Evolución de Distribución del Ingreso. Ambos índices no mostrarán una cara positiva para el gobierno, sobre todo, según informa El Cronista, en las ventas en supermercados y autoservicios.

Toy Story 4 fue furor y ya la vieron más de 400 mil espectadores

La cuarta parte de la saga infantil - que traspasa todo tipo de barreras generacionales - se convirtió en un éxito increíble en los cines argentinos, con más de 400 mil espectadores en las 600 pantallas que la distribuyen en todo el país. La película de Pixar se llevó casi el 90 % de los espectadores que hubo en las salas argentinas desde su estreno, el jueves pasado.

Argentina le ganó a Qatar 2 a 0 y clasificó a la segunda ronda

La Selección Argentina le ganó 2 a 0 a Qatar en el último partido de la primera ronda. Aunque dejó algunas dudas, el equipo que comanda Lionel Scaloni logró la clasificación a la segunda ronda de la Copa América que se disputa en Brasil. Lautaro Martínez y Sergio “Kun” Agüero marcaron los dos goles de la victoria. Ahora, Argentina enfrentará a Venezuela el viernes a las 16 en el Maracaná.