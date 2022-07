Arranca la segmentación de tarifas, cumbre Alberto-Biden y la advertencia de Batakis: las noticias del día

La dura respuesta del Gobierno al paro del campo: "Nadie le dio bola"

En sintonía con varias voces del Frente de Todos (FdT) que salieron a criticar el paro del campo de este jueves, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que “nadie le dio bola”, porque “no hay nada para quejarse”.

"Lo del campo salió mal, y no me estoy mofando. Quisieron hacer una cosa extraña y nadie les dio bola, porque no hay nada para quejarse, porque al campo le va bárbaro”, expresó el funcionario.

“Si hay cosas que están mal, hay que sentarse y discutirlas”, lanzó. Luego, agregó que “nadie tiene la verdad revelada” y consideró en diálogo con C5N que “lo del gasoil es un tema que nos tendría que haber convocado y resuelto rápidamente”.

Una de las últimas en hablar al respecto antes de Fernández había sido la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, quien el miércoles también cuestionó la medida y argumentó que se trata de un paro político dirigido por la Mesa de Enlace.

"Estos paros siempre son políticos, decisiones políticas que toman las patronales de la Mesa de Enlace. Son decisiones que ponen en discusión cuestiones que en algún momento deben ver cómo mejorarlas, como la falta de gasoil, y que tuvo un pico de tensión un mes atrás, pero que ya está solucionado", indicó Cerruti en AM530.

A su vez, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se mostró en desacuerdo con el paro, porque “no conduce a nada”. Y añadió: “A través de las áreas correspondientes hemos privilegiado el diálogo para acercar posiciones. Tuvimos serias dificultades con la provisión del gasoil, hay una situación muy compleja en materia energética a nivel mundial, y felizmente esto se ha ido resolviendo".

"De todos modos sabemos que el diálogo siempre es abierto, el ministro de agricultura Julián Domínguez, mantiene diálogo permanente. Las puertas del Gobierno están abierta de par en par para seguir en este camino y agregando valor a lo que produce el campo argentino y a incrementar la producción", cerró.