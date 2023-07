Arrancó otro paro escalonado en el subte: el cronograma de protestas para este miércoles

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) inició este miércoles en la línea E del subterráneo y el Premetro la jornada de paros rotativos en todas las líneas, en el marco del plan de lucha que viene desarrollando "para reducir la semana laboral para estar menos expuestos al asbesto cancerígeno". El paro fue anunciado el lunes de esta semana por el titular de los metrodelegados Roberto "Beto" Pianelli en el último tramo de una audiencia realizada en la Cámara de Diputados con el fin de visibilizar la lucha que realiza el gremio para "reducir la jornada con dos francos, reducir la exposición al asbesto, cambio de flotas contaminadas y reposición de personal faltante".

El cese comenzó a las 5.30 en la línea E, que une Plaza de los Virreyes-Retiro, y en el Premetro, y se extenderá en ambos casos hasta las 10. En tanto, de 10 a 14.30 estarán paralizadas las líneas A y B; de 14.30 a 19 las líneas D y C, y de 19 hasta el cierre la Línea H. El sindicato pidió "disculpas por las molestias que estas medidas puedan generar al público usuario".

En tanto, la empresa Emova, que explota el servicio de subtes y Premetro, afirmó que "más de 900.000 usuarios se verán afectados por una nueva medida gremial". "Ante la postura inflexible adoptada por la Agtsyp y las medidas reiteradas que ya suman 17 en los últimos meses, Emova continúa manifestando su disposición al diálogo, pero la reducción de la jornada semanal de 36 a 30 horas resulta inviable sin afectar las actividades de operación de la red de Subte", dijo la firma.

Al respecto, sumó que "la Dirección General de Protección del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de la CABA confirmó que 'de acuerdo a las medidas realizadas las condiciones son adecuadas para el desarrollo de la actividad'". "La empresa trabaja activamente en un plan de desasbestización en continuidad con el proceso iniciado hace 5 años", detallaron.

Y agregaron: "Este trabajo se realiza a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan también las entidades gremiales y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", agregó. Los sindicalistas de la Agtsyp se reunieron el lunes con diputados nacionales para visibilizar sus reclamos y conseguir apoyo para sus demandas y su plan de acción.

En esa ocasión ,reiteraron su pedido de reducción de la jornada laboral y las denuncias sobre las consecuencias negativas del asbesto en la salud de trabajadores y usuarios del subte. Los gremialistas vienen denunciando a la empresa concesionaria Metrovías-Emova y al Gobierno de la Ciudad por el "incumplimiento de normas y acuerdos internacionales, de leyes nacionales y fallos de la Justicia en relación al cancerígeno asbesto".

En un comunicado, Pianelli y Néstor Segovia le pidieron "disculpas" a los usuarios por "las molestias que las protestas pueden generar", y señalaron que se impone reducir la jornada porque "el asbesto mata". Participaron de la audiencia en el Congreso médicos, sindicalistas y los diputados del Frente de Todos Paula Penacca, Eduardo Valdés, Daniel Gollan y Hugo Yasky, y por el Frente de Izquierda Romina del Plá y Alejandro Vilca.

Pianelli reafirmó que "se continuará la lucha hasta lograr un subte libre de asbesto porque no solo perjudica a los trabajadores del subte sino a otros trabajadores de otros sectores, y por eso nosotros estamos visibilizando esta problemática". "Nos ponemos a disposición de los trabajadores para trabajar junto a los diputados para ver como se puede avanzar en un debate más general, porque hay que a sacar el manto y decir de qué se trata", dijo.

También defendió la propuesta de "reducir la jornada laboral porque es una necesidad" y recordó que los trabajadores del subte tienen un franco semanal, trabajan 36 horas semanales y quieren que se disminuyan a 30 horas. "Tenemos que poder vivir sin miedo a enfermarnos", resaltó.

El sindicalista amplió que cuando se enteraron de que los coches tenían asbesto eso "nos cambió la vida" y relató que "siempre nos negaban el problema y querían eliminar las pruebas". Por ello, añadió, "debimos sustraer piezas para mandarlas a analizar a laboratorios con el objetivo de saber si había material cancerígeno en las mismas. Y efectivamente, así lo era". "La empresa, el Gobierno de la Ciudad y Trabajo han reconocido que hay asbesto, que hubo fallecidos, pero lo tapan", agregó. Pianelli dijo que "ya se han extraído cerca de 90 toneladas pero faltan como 200 más y lo sorprendente de esto es el cómo lo sacan: lo tiran al río, contaminando", denunció.

La diputada Penacca -candidata a la reelección- expresó su respaldo y "compromiso a la lucha que están realizando los trabajadores del subte" y dijo que "es hora de romper con el blindaje mediático" que, dijo, tiene el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Valdés sostuvo que "acompañamos a los trabajadores del subte para denunciar la contaminación por asbesto a la que están expuestos, tanto quienes trabajan como quienes viajan en los subtes porteños".

Agregó que "la reducción de la jornada laboral también es necesaria para cuidar la salud de todos y de todas. Tenemos el compromiso de visibilizar esta cuestión, acompañar su reclamo y trabajar en la defensa de sus derechos". Por su parte, Yasky dijo que "acá no estamos peleando por salario sino por algo que trasciende al sindicato y se está peleando para que los usuarios no estén expuesto a este problema". Añadió que "debe haber muchas actividades donde los trabajadores puedan estar perjudicados por este producto, lo que pasa es que (en esas actividades) no hay un sindicato que lo visibilice"