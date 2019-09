Arrancó Uber en Córdoba y empezó el caos: piquetes de taxistas y remiseros

El caos cundió en Córdoba luego de que este lunes, a través de un comunicado, Uber oficializara el inicio de su servicio en esa ciudad. "Estamos muy contentos de sumarnos al futuro de Córdoba y contribuir con el desarrollo de la ciudad. Queremos que todos los cordobeses y quienes visitan la ciudad puedan acceder a los beneficios que la tecnología de Uber brinda a las ciudades y su gente", señaló en el escrito Felipe Fernández Aramburu, Gerente de Desarrollo de Negocios para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Paro y cortes

Al conocerse la noticia, taxistas y remiseros cordobeses declararon un paro por tiempo indeterminado y se movilizaron hacia Plaza España, donde el intendente Ramón Mestre se encontraba inaugurando una obra.

Paralelamente, establecieron cortes y piquetes en la Terminal de Ómnibus, el Aeropuerto, y la esquina céntrica clave de Colón y General Paz. Además, establecieron que la medida de fuerza durará hasta que Mestre les ofrezca una respuesta satisfactoria.

Bv Illia y Tránsito Cáceres. Nueva Córdoba. Frente a la Terminal. pic.twitter.com/Xyl0N1nNbI — Gabriel Silva (@gavrielsilva) September 9, 2019

Por tiempo indeterminado

En ese sentido, Roberto Moyano, presidente de Permisionarios de Taxis, pidió en diálogo con radio Mitre que Uber tenga "las mismas reglas de juego" que taxis y remises. "En lo particular no me preocupa Uber, sino la destrucción de la ilegalidad. El taxi cumple una función, habrá que mejorarlo y tecnificarlo más. Yo quiero que lo regulen", explicó.

Mientras tanto, Víctor Taborda, secretario General del Sindicato de Remiseros, adelantó que pedirán a la Municipalidad "que ponga en funcionamiento organismos de control". Su par del sindicato Conductores, Lidio Soriano, también se lamentó por la llegada de Uber.

"Estamos muy mal porque no es lo que esperábamos. Está visto que no van a hacer nada en forma legal", señaló. "Anunciamos paros, medidas de fuerza, cortes de puente, frente a la Municipalidad, exigiendo al Ejecutivo que haga cumplir la ordenanza. Vamos a hacer todo lo que sea necesario".

Secuestro de autos

El intendente Mestre, mientras tanto, aseguró que "si Uber comienza a funcionar es ilegal y está violando la Constitución Nacional en su artículo 16 que habla de la igualdad ante la ley" y explicó que "la ordenanza no lo permite y la única posibilidad de aplicación o funcionamiento es a través de aplicaciones con centrales de taxis o remises".

"Los que quieren ingresar a la ciudad a prestar un servicio lo tienen que hacer presentando todos los papeles en la administración con las autorizaciones correspondientes", agregó advirtiendo que la dirección de Control de Transporte cordobesa tiene la orden de secuestrar los vehículos que operen con Uber.