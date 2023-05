Asbesto en el subte: qué es y por qué es un riesgo para los trabajadores y pasajeros

El lunes comenzó de manera caótica para la Ciudad, ya que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) organizó un cese de actividades en todas las líneas, incluyendo el Premetro, a lo largo del día con un solo fin en cuestión: menos carga de horario laboral. ¿El motivo? La exposición al asbesto.

¿Qué es el asbesto? Es un material cancerígeno prohibido en el país desde el año 2001 que está en muchos de los vagones de la línea B, y que ya existe la certeza de que viajó por el aire hasta el resto de la red, comprometiendo la salud de al menos 70 empleados y una cantidad de usuarios imposible de determinar.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La exigencia de los trabajadores del subte es tal debido a que el asbesto es un componente mineral que puede encontrarse en la construcción de motores, trenes, barcos y material anti llamas y de encontrarse en el aire puede generar dificultosas enfermedades, dado que la potencia mortal es gravísima.

El mismo, se adhiere a los pulmones y genera fibrosis, insuficiencia respiratoria o en el peor de los casos, puede llegar a ocurrir cáncer pulmonar. No obstante, la respiración no es lo único que puede verse afectada, también se pueden ver comprometidos cualquier órgano que esté revestido por una pleura, como el corazón, la laringe, el esófago, el estómago o los testículos.

El peor motivo es saber cómo llegó este componente mineral al país, después de 10 años de su prohibición. En 2011, la gestión de Mauricio Macri, en ese momento Jefe de Gobierno, compró 36 vagones al metro de Madrid que estaban cargados de asbesto y lo peor de todo es que en los planos de venta estaba anunciada la presencia de amianto, el otro nombre con el que se conoce a esta peligrosa sustancia.

Hace un tiempo, en una entrevista con BigBang, el referente de la AGTSyP, Claudio Dellecarbonara, aseguró el por qué de los paros y manifestó que no es un capricho, sino que ya hubo tres trabajadores que fallecieron por esta contaminación y otros tantos están enfermos de cáncer.

“No es una cuestión gremial. Es una crisis de salud pública de toda la Ciudad, que en toda la red está presente, afecta a trabajadores, a los usuarios y también a los vecinos que están cerca de las bocas y los respiradores. Tenemos compañeros que han fallecido por esto, y sin embargo no hay nadie preso de quienes son los responsables". Además, comentó que dejó 85 afectados con seis de ellos enfermos de cáncer y confirmó que también afectó a usuarios.

"Nosotros estamos con esta pelea desde hace cinco años. Lo primero que le dijimos al gobierno de la Ciudad y a la empresa es: empiecen con el proceso de compra de trenes nuevos para las líneas que tienen formaciones con asbesto", denunció.

Y con total indignación, comentó que no hubo respuesta por parte del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. "No iniciaron ningún proceso para cambiarlos. Ahí se ve la falta de interés, la desidia que tienen, para darle respuesta al primer problema: porque mientras tengas trenes con asbesto circulando no hay forma de limpiar la línea ni la red, porque son elementos que dispersan la fibra constantemente", explicó.

"El gobierno porteño, sabiendo que estaba prohibido y que había trenes con asbesto que ya venían de la administración nacional previa, no sólo no lo retiraron, sino que además compraron los trenes de España sabiendo que estaban contaminados. Lo que vemos es que la salud de los trabajadores, usuarios y vecinos, le importan muy poco a la empresa y a los gobiernos, y lo único que privilegian son estos negociados y las ganancias de las empresas", añadió.