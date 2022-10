Asesino, pirómano y borracho: prendió fuego el auto de su madre y mató a un hombre

Un hombre de 40 años quedó detenido hoy a la mañana tras confesar que prendió fuego el auto de su mama porque estaba muy borracho, y mató a una persona que se encontraba durmiendo en el interior del vehículo. El hecho ocurrió en la calle 24 de Noviembre al 100, Balvanera.

Si bien todavía no se pudo constatar la identidad del fallecido, Iván David Medici, se encuentra actualmente detenido tras contarle a su esposa lo que había sucedido, y ésta se lo avisara a las autoridades. La madre del implicado, quien además es dueña del coche, bajo de su vivienda en el instante que vio las llamas, pero en el intento de ayudar inhaló humo, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Ramos Mejía.

La madre del asesino afirmó que hacia varios días venía denunciando que el Chevrolet siendo vandalizado desde hace un tiempo y que le habían roto varias los espejos y las ventanas, por lo que supone que la persona que estaba durmiendo en el interior del auto, debía ser alguien en situación de calle. Sin embargo, el daño del cadáver fue tan extenso que aun no se pudo constatar su género.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Incendio del auto en Balvanera.

Hasta el momento no se encontraron otras causas judiciales ni antecedentes que lo impliquen a Médici en el territorio porteño, pero ya estaría imputado por el delito de homicidio simple, tras ser detenido en el departamento de su madre. De todas formas, tal y como lo indica la ley, su confesión no tiene validez alguna hasta que no declare frente a la juez del caso. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 21, de Carlos Vasser, quien ordenó la autopsia de la víctima, las pericias a Bomberos para conocer el origen del incendio y el relevamiento de testigos y cámaras de seguridad que puedan esclarecer si el caso es un homicidio o una muerte violenta accidental.

El quemacoches de Palermo: Incendió siete autos

Otro hecho delictivo y a puro fuego sacudió hoy a la madrugada a la ciudad porteña a raíz de que un joven incendiara siete autos, un local y contenedores de basura. El episodio comenzó en Luis Maria Campos y Dorrego en donde incendiaron un contenedor, un Peugeot 206, un Volkswagen T-Cross y un Chevrolet Celta, y continuó hasta la Avenida Santa Fe 5163 dejando más vehículos implicados.

El principal sospechoso fue detenido hoy a la mañana en Avenida Juan B. Justo y Paraguay, en donde lo encontraron con un bidón de combustible y un encendedor con los cuales habría provocado la seguidilla de ataques. Hasta el momento el acusado continúa detenido y se espera que atraviese una serie de análisis psiquiátricos para determinar su imputabilidad ya que en el momento de su arresto manifestaba "incoherencias".