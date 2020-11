La vacuna de AstraZeneca estará lista a finales de marzo: cuándo llegará al país

Con más de 46 millones de casos de coronavirus en todo el mundo, la pandemia no sólo condicionó las elecciones en Estados Unidos sino que obligó a los Gobiernos de los países centrales de Europa a ordenar nuevos confinamientos para sus ciudadanos, en un intento por frenar el avance de la segunda ola de contagios, que podría no ser la última según epidemiólogos franceses.

En medio de este panorama, desde AstraZeneca, la empresa farmacéutica que elabora que a la Universidad de Oxford una de las vacunas más viables contra el coronavirus, señalaron que las dosis recién estarán listas o en “una fase avanzada de distribución" para los últimos días del primer trimestre de 2021. “A finales del primer trimestre del año que viene, si todo va bien, las vacunas estarán en una fase avanzada de distribución”, dijo el director del área de Investigación y Desarrollo de Oncología de la empresa, Josep Baselga, en declaraciones a la radio española RAC1.

Si se tiene en cuenta el inicio de la pandemia de coronavirus allá por China, el mundo ya superó los 46,7 millones de contagios de la COVID-19 y contabiliza poco más de 1,2 millones de muertes, de acuerdo al recuento permanente de la Universidad Johns Hopkins (JHU). En este contexto, el científico agregó que a principios de 2021 la empresa tendrá unos tres mil millones de dosis de vacunas que confía que se muestren efectivas.

Según explicó, luego de que las dosis estén listas lo "complicado" será su distribución debido a la alta demanda que tendrá producto. Por esta razón, aseguró, si estás tres mil millones de dosis resultan efectivas, la vacuna no estará en “fase avanzada de distribución" hasta “finales del primer trimestre” del año próximo. En ese sentido, señalaron que esperan que una de las cuatro vacunas con las que están trabajando arroje resultados positivos a fin de año.

La vacuna elaborada en conjunto por AstraZeneca y la Universidad de Oxford es considerado una de los más prometedores y con mayor potencial a nivel mundial. Actualmente hay 18.000 personas que participan en los ensayos en todo el mundo. La vacuna que se encuentra en fase III es la AZD1222 y fue elaborada conjuntamente por la Universidad de Oxford y su empresa derivada, Vaccitech.

Esta vacuna utiliza un "vector viral de chimpancé de replicación deficiente basado en una versión debilitada de un virus del resfriado común (adenovirus) que causa infecciones en los chimpancés y contiene el material genético de la proteína espiga del virus SARS-CoV-2". Además, se prevé que su aplicación sea de dos dosis -la segunda 28 días después de la primera-, lo cual complica la logística de su suministración y conservación.

El objetivo es que luego de la vacunación, se produzca la proteína de pico de la superficie, lo que prepara al sistema inmunológico para atacar el virus SARS-CoV-2 si luego infecta el cuerpo. "La vacuna ayudará, pero no es la única solución”, sostuvo Baselga y aclaró que AstraZeneca también está desarrollando un tratamiento con “anticuerpos monoclonales” para combatir el virus originado en China.

Por otra parte, la Argentina comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V con la que se podrá vacunar al 55% de la población. La noticia fue confirmada por el propio presidente, Alberto Fernández, a un medio ruso, donde detalló que 10 millones de estas dosis llegarán en el mes de diciembre mientras que las restantes, las otras 15 millones que faltan, harán lo propio durante el mes de enero.

Según detalló el medio ruso Sputnik, el propio jefe de Estado argentino aseguró que él también se aplicará estas dosis. "Tengo dos muestras que me mandaron desde Rusia al comienzo de la discusión, pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo", sostuvo Fernández, quien aclaró que la negociación estuvo a cargo de Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud.