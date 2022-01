¡Atención, vacunados! Casi la mitad de los testeos están dando positivos y hay que seguir cuidándose

No hay que relajarse. Pese a que el avance en la campaña de vacunación a nivel nacional permitió que pese a la suba de casos las camas de terapia intensiva, la suba de positivos en los resultados de los testeos no deja de alarmar. En las últimas horas, el Ministerio de Salud reportó 44.396 mil nuevos contagios y 41 muertes por Covid-19; cifra alejada de la que se registró el año pasado, pero que no deja de significar una pérdida irreparable para las familias.

El récord de positivos desde el inicio de la pandemia se dio el pasado 20 de diciembre, día en el que se reportaron más de 50 mil contagios. Sin embargo, la alarma se encendió después de que se analizaran los datos de las personas que en los últimos días se acercaron a las distintas postas de testeo a lo largo y ancho del país para saber si habían contraído el virus: la tasa de positividad es mucho más alta.

De acuerdo a lo consignado por la agencia NA, la positividad es mucho más alta debido a que en esta jornada se realizaron 93.121 testeos, mientras que en aquella ocasión fueron 164.180. Esto indica que prácticamente la mitad de los que se testearon en las últimas 24 horas en el país dieron positivo.

Con el reporte de hoy, del total de contagiados desde el inicio de la pandemia 5.354.411 ya se recuperaron mientras que 267.670 aún están cursando la enfermedad. En cuanto a la cantidad de pacientes con coronavirus internados en unidades de terapia intensiva de todo el país, se informó que al día de hoy son ya 1.162.

El porcentaje de ocupación de camas del servicio para todas las patologías en establecimientos de salud públicos y privados es del 35,8% a nivel nacional y de 36,7% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En las últimas 24 horas se concretaron 93.121 testeos, por lo que desde el inicio del brote se llevaron a cabo ya 28.321.149 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. La tasa de positividad de los testeos sigue elevada, con el 47,67%, cuando el tope fijado como referencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es del 10%.

Los tres distritos con mayor número de contagios son la provincia de Buenos Aires (reportó 15.920 nuevos casos en las 24 horas y totaliza 2.227.115); Córdoba (7.248 y 608.128); y la Ciudad de Buenos Aires (6.721 y 598.632). Catamarca informó 491 contagios (55.455); Chaco, 629 (104.519); Chubut, 182 (85.333); Corrientes, 63 (98.061); Entre Ríos, 368 (140.749); Formosa, 193 (63.243); Jujuy, 711 (52.276); y La Pampa, 566 (71.935).

La Rioja reportó 212 casos nuevos (34.876); Mendoza, 1.022 (172.965); Misiones, 160 (38.718); Neuquén, 914 (121.677); Río Negro, 622 (108.357); Salta, 954 (94.896); San Juan, 501 (72.479);

San Luis, 471 (84.409); Santa Cruz, 416 (63.006); Santa Fe, 3.370 (493.396); Santiago del Estero, 1.059 (85.790); Tierra del Fuego, 75 (33.159); y Tucumán, 1.528 (230.152).

Según el informe, en las últimas 24 horas fueron reportadas las muertes de 27 hombres y 14 mujeres. Las provincias que más decesos registraron fueron Buenos Aires con 19 y Tucumán con 7.

NA