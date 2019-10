Atender a Granata, cerrar la grieta con Nai Awada e ignorar al hijo de Bolsonaro: el día de Estanislao Fernández

Estanislao Fernández, el hijo del presidente electo Alberto Fernández, tuvo un día de alta exposición en donde ubicó a la diputada provincial Amalia Granata, donde se peleó con el hijo del presidente del Brasil y también diputado nacional, y hasta “cerró la grieta” con Nai Awada, sobrina del presidente Mauricio Macri.

Todo empezó cuando la legisladora provincial en Santa Fe no entendió un chiste que realizó en su cuenta de Twitter. “Patricia sí, falopa no. Falopa sí, Patricia no”, tuiteó Estanislao a lo que Granata salió a responderle: “El hijo de Alberto Fernández celebrando que llega el nuevo peronismo y cesa el combate al narcotráfico de la mejor ministra de Cambiemos".

Amalia Granata fiel defensora del "con mis hijos no te metas" pero no tuvo ni un mínimo de decencia cuando empezó a meterse conmigo, que estoy fuera del sistema político, salvo para votar. Que soy unx pibx que no hace política, solo expresa su opinión en, ATENCIÓN, SUS REDES. — 👽𝕯𝖄𝕳𝖅𝖄 👽 (@dyhzyx) October 29, 2019

La cosa no quedó allí y rápidamente, ante esa acusación, el artista le remarcó que ella misma dice que no metan a sus hijos porque hace política, pero ella lo mete a él sólo por ser el hijo del presidente electo cuando no participa activamente en política. “Amalia Granata fiel defensora del "con mis hijos no te metas" pero no tuvo ni un mínimo de decencia cuando empezó a meterse conmigo, que estoy fuera del sistema político, salvo para votar. Que soy unx pibx que no hace política, solo expresa su opinión en, atención, sus redes”, tuiteó el joven Drag Queen.

Pero la cosa no quedó allí. “Así que Amalia Granata te lo digo públicamente para que lo tengas en cuenta, sos una ridícula, tenes 2 millones de seguidores y 0,2% de interacción. Dedícate a tu labor como funcionaria y menos a decir pelotudeces en la Tv ridícula”, concluyó.

Después de su cruce con Granata, Fernández salió a defender a Nai Awada cuando ella se quebró en Involucrados. Es que el artista contó que desde la producción lo habían invitado para hablar del transformismo pero que era todo una trampa para llevarlo a hablar de su padre.

Me manda a mi a averiguar que dijo mi viejo hace años pero cuando le tocan su pasado y el cómo llego a los medios se queja de que ES EL PASADO. Bueno sabes que Amalia sos diputada y jugas este juego, yo no soy nadie y me lo estan obligando a jugar. — 👽𝕯𝖄𝕳𝖅𝖄 👽 (@dyhzyx) October 29, 2019

Ante el llanto de Nai, Fernández salió en su apoyo. “Respondo esto porque me lo mandaron un montón: Banco MIL a Nai porque estamos en la misma, BANCO 0 a que digan ‘son familia, no son militantes’, porque parece que conmigo no es asi, yo no milito, soy familia y se dedicaron a hacerme mierda desde abril”, escribió.

Luego llegó el momento de recibir las críticas del hijo de Jair Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro, que comparó una foto del artista en un cosplay de Pikachu con una de él rodeado de armas. El diputado federal por el estado de Sao Paulo optó por compartir este provocador mensaje, con intención de ridiculizar a Estanislao Fernández. "Esto no es un meme", escribió, haciendo referencia a la famosa frase de René Magritte. "Esto no es una pipa", obra precursora del arte conceptual.