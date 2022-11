Atentado a CFK: ordenaron liberar a los cuatro detenidos de la Revolución Federal

Tras ser imputados por intentar imponer las propias ideas de la agrupación y combatir las ajenas por medio del temor, y por emitir mensajes violentos y escraches, la Cámara Federal porteña ordenó la liberación de Jonathan Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Sabrina Basile. Los cuatro integrantes de la Revolución Federal que habían sido detenidos hace el 20 de octubre.

Si bien quedarán en libertad, aún no es absoluta. Desde la Cámara se le pidió al juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, que les imponga alguna medida que pueda asegurar que los implicados queden sujetos al proceso aunque ésto no implique su detención. Entre algunos de los ejemplos del pedido, esta comprometerlos a presentarse ante las autoridades, retenerles el pasaporte y garantizar una medida que constate que no se van a fugar.

Los cuatro acusados, que estaban detenidos desde el 20 de octubre, estaban vinculados a la causa por el atentado a Cristina Fernández. Sin embargo, el fallo que tuvo lugar hoy a la tarde, sostuvo que son dos causas distintas y están ajenos a la de la vicepresidenta. “Resulta necesario aclarar que la vinculación entre las presentes actuaciones y la causa nro. 2998/2022 ya fue rechazada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado del fuero n° 5 (María Eugenia Capuchetti) y por la presidencia de esta Cámara (causa nro. 3103/2022/1/SE1) y no se verifica de momento la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones, sin perjuicio de lo que pueda surgir con el avance de la investigación”, indicó la resolución.

La causa que estaba en marcha por el comportamiento de este grupo de cuatro personas, era por incitación a la violencia colectiva, en base a las pruebas indicaron que se permite tener "por corroborada la actividad desplegada por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, quienes organizaron una agrupación de la que luego tomaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile, entre otras personas aún no identificadas, y desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”.

Si bien la querella de Cristina Fernández de Kirchner se opuso por escrito a que se les otorgue la libertad, los jueces emitieron resoluciones personales para cada uno de los imputados, en las cuales se sostuvo el mismo criterio: "No existen riesgos procesales suficientes que nos permitan mantener la medida de coerción personal dispuesta por el Juez de grado". Además, el fallo reveló que el mínimo de pena aplicable "ascendería los tres años de prisión, que eventualmente avalaría una pena de ejecución condicional", por lo tanto si se aplicara el pedido del fiscal para agravar la figura penal por actos discriminatorios, nada cambiaría.

Hasta el momento, el más complicado parecía ser Morel, el joven de 23 años que dice ser el dueño de una carpintería en Boulogne, y que fundó esta organización en conjunto con Sosa. El grupo que conforma La Revolución Federal, se hizo "famoso" tras manifestarse en contra del gobierno con antorchas, una guillotina y carteles con connotaciones agresivas y discursos de odio, como por ejemplo: "Todos muertos, presos o exiliados", frente a la casa rosada.

Por último, los jueces destacaron que ninguno tenía antecedentes penales y que una de las acusadas, Sabrina Basile, se presentó voluntariamente cuando se enteró que la estaban buscando y en ningún momento se resistió al arresto, aun creyendo que era inocente. "Creemos necesaria la aplicación de alguna medida que asegure su sujeción al proceso, debiendo seleccionar aquellas restricciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en la normativa procesal vigente, siempre procurando que su imposición no torne ilusorio el derecho concedido", sostuvo la Cámara.

Hasta el momento continúan investigando el vínculo entre integrantes de La Revolución Federal y la empresa inmobiliaria que tienen los hermanos Caputo, luego de que la justicia confirmara que hay una serie de transacciones entre ambos, y que desde el año 2004 desde la empresa no efectuaban los pagos correspondientes. No obstante a ésto, otra de las causas que continúa siendo investigada, es el encuentro de USD$50 mil en la casa de Leonardo Sosa.