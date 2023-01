Atentado contra Cristina: Carrizo declaró y dijo que los chats "eran bromas"

El martes alrededor de las 9:20 de la mañana, Nicolás Carrizo en los Tribunales de Comodoro Py, uno de los tres implicados en el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, comenzó declaración que había sido postergada en dos oportunidades. De acuerdo a las palabras de su abogado Gastón Marano, luego de la declaración que duró seis horas, el líder de “Los copitos” contó los motivos de por qué envió los mensajes que fueron encontrados en su celular en los que se atribuía la responsabilidad del arma y de su relación con los otros dos imputados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

“Hoy lo que hizo fue circunscribir siete conversaciones que tuvo con posterioridad al conocimiento del hecho, conocimiento que toma a través de los medios, a través un canal de televisión que lo ve en lo de un amigo en un departamento de la calle Montes de Oca”, planteó Marano. Sin embargo, admitió que esos mensajes estuvieron “absolutamente desatinados”.

Además, el abogado se refirió a que el imputado dio los motivos frente a la jueza María Eugenia Capuchetti de por qué se comunicó con esos siete receptores: “De las decenas de contactos habituales, Carrizo contó por qué eligió esos para llevar adelante esas bromas desafortunadas que, ya dijo que no tenía que ver (con el magnicidio), y explicó que lo hizo a esos porque sabían que iban a reaccionar y por su alineación política que podría saltar con la noticia de que él estuviera al frente de esto”. Determinó también que estas bromas eran algo habitual: “El humor de Carrizo no era solo propio sino que era compartido con un grupo muy deleznable, a los que nos parece ese tipo de humor, pero ese humor continuó también cuando ocurrió la detención de Carrizo y de los otros imputados”.

Por consiguiente, en la misma línea que su defendido, Marano dijo que Carrizo no debería ser culpado por este hecho simplemente porque dijo: "Ninguna persona se atribuye un hecho siete veces. Además, el atentado no sabía absolutamente nada".

Al respecto del rol de su defendido que se lo acusa de “partícipe secundario”, Marano acusó que todavía no sabe por qué. “Se lo imputa por supuestamente haber entregado un arma que se utilizó en el atentado pero no se probó de ninguna manera que haya existido. De hecho, les adelanto que no existió esa arma”, remarcó.

De la misma manera, desestimó que los chats fueran algo novedoso porque, desde su estudio jurídico, ya los conocía. Por lo que, aseguró, que el procesamiento "fue apresurado". Afirmó también que no cambió su situación penal y que el Tribunal estuvo de acuerdo con que estos chats eran "bromas" al momento en que leyó los mensajes.