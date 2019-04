Atrasan mil años: dos abogados denunciaron al ministro de Educación por aplicar la ESI

El abogado mediático Francisco Oneto denunció al ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, por el supuesto delito de corrupción de menores de 18 años. Lo insólito es que, según supo BigBang, la denuncia es por el cumplimiento de la ley de Educación Sexual Integral. Según el denunciante, “se pretende naturalizar la cuestión de la homosexualidad, que no es natural, es como decirle a un chico que ser rengo es normal”.

La denuncia fue presentada esta mañana por Oneto junto a la abogada Elizabeth Dina Márquez y recayó en el juzgado federal de Claudio Bonadio. BigBang contactó al polémico abogado mediático que en varios programas de televisión maltrató a periodistas y actrices. “La ley de Educación Sexual Integral expone a los menores a conocimientos sexuales inapropiados para su edad, pretende naturalizar cuestiones que no son de normal desarrollo del conocimiento”, señaló.

“Se los expone por los cuadernillos a imágenes sexuales explícitas, que son un dibujo”, expresó el abogado. Luego, decidió subir el tono al considerar que se buscaba polemizar, en lo que simplemente era un diálogo telefónico. Pero sin lugar a dudas, lo más increíble fue la explicación del letrado: “Se pretende naturalizar por ejemplo la cuestión de la homosexualidad, que no es natural (sic). Esto no quiere decir que haya que quitar derechos civiles a los homosexuales, que tienen los mismos derechos que cualquiera. No nos vengan a convencer de que es algo normal, esto es muy simple: si ponemos a dos personas homosexuales en una isla, en cien años la isla está despoblada”.

Luego, desvarió con otro argumento que pareció aún más insólito: “No es normal, es como decirle a un chico de tres años que ser rengo es normal y que hay que amputarse las piernas”.

Desde el ministerio de Educación minimizaron la denuncia y aseguraron que desde el debate por la despenalización del aborto que se dio el año pasado, se observa que hay grupos religiosos que “emprendieron contra la Ley de Educación Sexual Integral”. “Son grupos que generan material falso, confunden a la opinión pública sobre los verdaderos alcances de la ley”.

Una fuente cercana a Finocchiaro explicó a BigBang que la ley de Educación Sexual Integral está vigente en todo el país y es de aplicación nacional, aunque desde el año se busca introducir una serie de modificaciones con el objetivo de que el alcance sea mayor, teniendo en cuenta que hay escuelas donde no se enseña ningún tipo de contenido vinculado a la Educación Sexual Integral (ESI).

El debate por la ESI se generó durante la discusión parlamentaria por la legalización del aborto, en la que muchas de las posturas que rechazaron la despenalización promovían, en cambio, impulsar reformas educativas.