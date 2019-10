Atravesado por la situación económica y el clima electoral, llega a La Plata el Encuentro Nacional de Mujeres

La edición 2019 del Encuentro Nacional de Mujeres, que lleva ya 34 años de historia, revolucionará La Plata este sábado y domingo, con una concurrencia estimada en más de 200 mil personas que desbordarán las calles de la capital de la provincia de Buenos Aires.

La grilla del evento incluirá 87 talleres y 10 conversatorios, con ejes temáticos como las violencias, la feminización de la pobreza, los derechos sexuales y reproductivos, las estrategias para el acceso al aborto, el gremialismo, la educación sexual integral, la ciencia y la tecnología, y las artes. Paralelamente, se realizarán más de 90 actividades culturales incluyendo presentaciones de libros, shows musicales, obras teatrales y proyecciones de filmes.

Acción y reflexión

El Encuentro abrió este sábado a las 9.30 con un acto en el Estadio Único de La Plata. Y a partir de las 19, se llevará a cabo la segunda edición de la Marcha contra los Travesticidios y Transfemicidios.

Les compartimos la ubicación de los 87 talleres oficiales! Les recordamos que los talleres se desarrollarán de manera simultánea durante el SABADO de 15 a 18 hs y durante el DOMINGO de 9 a 12 hs y de 15 a 18 hs. Arriba encuentreras que La Plata las espera!#34enmlaplata2019 pic.twitter.com/EeCcGSHqam — 34 ENM La Plata (@34ENMLaPlata) October 9, 2019

El domingo, mientras tanto, tendrá lugar la marcha principal del evento, en la cual se espera la asistencia de alrededor de medio millón de mujeres. En la mañana del lunes, finalmente, habrá acto de cierre y se votará la próxima sede.

Si bien este es el primer encuentro en el cual el transporte no será completamente gratuito, el municipio de La Plata sí pondrá a disposición 50 micros que funcionarán sin cargo en horarios limitados, los cuales llevarán una oblea identificatoria. Además, se aumentará la frecuencia de trenes.

🚌Durante los días del 34 ENM funcionará el Micro “Rondín Universitario” que normalmente funciona sólo de lunes a viernes. El mismo tendrá la frecuencia semanal y sale desde el centro realizando paradas en distintas facultades de la UNLP donde funcionarán los talleres del ENM pic.twitter.com/F8gYuDpaGy — 34 ENM La Plata (@34ENMLaPlata) October 7, 2019

La comisión organizadora del evento garantizó 60.000 lugares de alojamiento en escuelas y establecimientos públicos. A eso se suman hoteles y hosteles, y las casas particulares que reciben solidariamente huéspedes durante los dos días del Encuentro.

La crisis y las elecciones como determinantes

"Nos parece que una de las urgencias que se discutirán con mayor profundidad tiene que ver con la situación social y económica de nuestro país, que tributa en la feminización de la pobreza", reflexiona en relación a los ejes del encuentro la médica Betiana Cabrera Fasolis, quien viajará desde Córdoba como coordinadora de la agrupación feminista MuMaLa.

"En este marco de flexibilización laboral, inflación, desocupación y trabajo cada vez más informal, las más vulneradas y desprotegidas seguimos siendo las mujeres", subraya. "Esto aumenta la brecha salarial entre mujeres y hombres, que años atrás ya era del 27%. En este sentido, las respuestas del feminismo popular cobran mucha importancia porque este año estamos discutiendo, lamentablemente, la supervivencia. Y en ese marco, además, seguimos exigiendo políticas focales para atravesar la desigualdad, como el cupo laboral trans.

El marco electoral influye, además, en la agenda del Encuentro. "Recordemos que el gobierno de Mauricio Macri destinó 11,36 pesos por mujer por año a prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Para este gobierno, las mujeres y las disidencias no son importantes", expresa Cabrera Fasolis. "Además, tenemos referentes electorales que abiertamente se dicen anti-derechos".

REGISTRO NACIONAL DE FEMICIDIOS. Observatorio Mumalá



⚠️203 Femicidios del 1/Enero hasta el 30/Septiembre. 35 muertes en proceso de investigación. 1 femicidio cada 32hs.

⚠️Una mujer es asesinada cada 32hs en Arg como consecuencia de la violencia machista pic.twitter.com/9AuWOatDOy — Mumala Córdoba (@mumalacba) October 1, 2019

Paralelamente, la violencia machista continúa como una de las columnas temáticas centrales del encuentro: de acuerdo a un informe de MuMaLa, en nuestro país hay un femicidio cada 32 horas y la cifra no parece descender.

Y, finalmente, como subraya Cabrera Fasolis, "también vuelve el planteo de la necesidad de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y nuestra conquista más anhelada: aborto legal, seguro y gratuito. Nos parece importante recordar que tiene que ver con una integralidad de políticas públicas: la ESI es aún resistida en algunas provincias e instituciones, y falta voluntad política para implementarla".

🎉 ¡CON ESTA ALEGRÍA NOS PREPARAMOS! 🎉



Ansiedad, emoción, alegría, expectativa 🔥💚🌈

Hoy hicimos nuestro pre-encuentro para compartir como veníamos vibrando esté histórico momento.

Ya estamos estando, La Plata allá vamos 🗣 pic.twitter.com/ESTvSfSRiT — MuMaLá / SdE (@MumalaSde) October 9, 2019

La importancia de las disidencias

Sobre estos puntales, sobrevuela la lenta transformación del Encuentro en una entidad más inclusiva. Así, para MuMaLa, una de las conclusiones ideales del evento pasaría, según Cabrera Fasolis, "por reconocer que también en nuestro colectivo hay feminidades migrantes y pueblos originarios, tiene mucha potencia en ese sentido, hay que también recordar que una de las primeras desigualdades pasa por la colonización".

"Y, además de plurinacional, este es un encuentro no sólo de mujeres sino además de lesbianas, travestis, trans y no binaries", advierte. "Porque el feminismo que marca agenda política es disidente y diverso. Tenemos que reconocernos en esa diversidad que no necesariamente significa dispersión".