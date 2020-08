Aumentaron las naftas y nueva denuncia contra Viviana Canosa: las 7 noticias del día

Espionaje ilegal: pidieron la indagatoria de la cúpula de la AFI y el ex secretario de Macri

Los fiscales federales de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, solicitaron la indagatoria de los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, así como de Darío Nieto, el ex secretario privado de Mauricio Macri.

Además, pidieron ampliar la indagatoria de 20 ex espías de la central de inteligencia y de la ex coordinadora de Documentación de la Casa Rosada, Susana Martinengo.

El pedido de indagatoria es en el marco de la causa que investiga una red de espionaje ilegal que operaba desde el interior de la AFI y que realizó seguimientos y maniobras clandestinas a empresarios, políticos oficialistas y opositores, sacerdotes, sindicalistas y periodistas a partir de 2018.

El juez Juan Pablo Auge deberá definir en las próximas horas si llama a indagatoria o no a los ex funcionarios y ex espías.

Entre las presuntas víctimas, los fiscales del caso mencionaron, entre otras personas, a la hermana de Macri, Florencia Macri, y su pareja, Salvatore Pica, sobre quienes habrían realizado seguimientos y emitido al menos cuatro informes de inteligencia.

Además, aparecen Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Hugo y Pablo Moyano, entre muchos otros.