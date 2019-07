Como hace ya un buen tiempo, Eugenia "China" Suárez diseñó una nueva colección de prendas para la marca Natalia Antolín. Vestidos, faldas y alguna que otra blusa son los ejes del diseño, basado en telas vaporosas y muchas transparencias.

Los dos vestidos más caros de la colección son dos modelos largos de gala y salen 60.300 y 56.400 pesos. La actriz también le dedicó sendos diseños a sus hijas: el vestido Magnolia -con lentejuelas plateadas y detalles de plumas en los hombros- sale 41.300 pesos, mientras que el Rufina sale 46.000 y es de tul bordado con strass.

Otra de las prendas lleva un nombre que claramente homenajea a Benjamín Vicuña: es el jumpsuit Benji, de tul y crepe con estrellas bordadas en color rojo, que puede adquirirse a 14.200 pesos.

El ítem más barato (o más bien menos costoso) de la colección es un sencillo top de crepe tipo corpiño, que sale -al igual que el short que lo acompaña- nada más y nada menos que 4.900 pesos.

La inflación golpeó

En la colección 2018, los vestidos largos diseñados en colaboración con la "China" rondaban entre los 22.000 y los 30.000 pesos. Así, en la gama más alta, este año trajo un aumento considerable que llega alcanzar un tope del 100%.

Paralelamente, la prenda más barata de la edición del año pasado -un top bordado a 3800 pesos- salía 1100 pesos menos que la menos costosa de la tanda 2019.

"Yo sólo quería egresar con un China by Antolín pero no estoy en condiciones de pagar TREINTA Y OCHO LUCAS en un vestido, cálmese señora", comentó una usuaria en Twitter sobre los elevados precios.

"Con lo que sale un China by Antolin en hot sale vivo tres meses", ironizó otra comentarista decepcionada. "Pa' qué entro a mirar los vestidos de China by Antolín si no me alcanza ni para un octavito de cuota", agregó otra.