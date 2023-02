Avanza el ajuste de Tolosa Paz: nueva jornada de cortes por las 160 mil bajas del Potenciar Trabajo

Las manifestaciones anunciadas por el bloque de Unidad Piquetera (UP) se extendieron en más de 130 puntos en las 24 provincias del país y finalizaron sobre el mediodía, tras cinco horas de cortes. Los cortes comenzaron alrededor de las 9 de la mañana y ocasionaron un comienzo de martes caótico en los principales accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (estaban interrumpidos los pasos en Puente Pueyrredón, Puente La Noria, Acceso Oeste y Panamericana) así como en otros puntos neurálgicos del país. La medida de fuerza había sido anunciada el viernes.

Las organizaciones sociales protestaban por las más de 160 mil bajas del plan “Potenciar Trabajo” y los nuevos requisitos para renovar las titularidades exigidos por la ministra Victoria Tolosa Paz, pero “hay familias que no tienen conectividad a Internet”. “Ahora vamos a tener una asamblea para resolver los pasos a seguir. Pero no tuvimos respuesta de una reunión con la ministra, porque no tiene lugar en la agenda, pero sí se comunicaron dirigentes del Ministerio de Desarrollo Social de que están dispuestos a recibirnos", expresó Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero en diálogo con la prensa cuando se levantaron los cortes.

Las manifestaciones se dieron de la siguiente manera: en Acceso Oeste se llegó a visualizar hasta 12 kilómetros de cola, mientras que en la autopista Panamericana la fila de autos era de 8 kilómetros. En el Puente Pueyrredón se alcanzó a ver hasta 30 minutos de demora, por lo que los conductores optaron por diferentes desvíos: la subida de Av. San Juan, Finochietto, Suárez, Río Cuarto, en la conexión con la autopista Buenos Aires- La Plata para tránsito pesado y con la autopista 25 de Mayo.

“Si no hay respuesta, vamos a continuar con la lucha, probablemente la semana que viene. Y vamos a discutir la nueva metodología: si es un nuevo corte, movilizaciones o si es un acampe”, sumó Belliboni. El líder piquetero también aprovechó para reivindicar la idea de "defender a cada compañero que necesita este programa" y apuntó contra las organizaciones oficialistas que "no abrieron la boca" para proteger a las familias afectadas: “Estas familias se quedarán sin la mitad de sus ingresos y en marzo les bajarán la totalidad del monto”.

En horas de la mañana, Belloni había manifestado: “Solamente por no haber podido ingresar por internet a una plataforma que la Ministra ideó con la intencionalidad de que mucha gente no pueda ingresar, y se produzca un ahorro para el estado de 60 mil millones de pesos. Lo que rechazamos es el método. El Estado tiene que ir a los barrios, y no que la gente pueda ver si se puede conectar con la Ministra”.

Victoria Tolosa Paz, por su parte, aún no respondió a ninguno de los pedidos pero, según se explicó desde su despacho, estas bajas que reclaman las organizaciones “no son bajas” sino que son “suspensiones”, por lo que tienen tiempo hasta marzo para verificarse como titulares del programa Potenciar Trabajo. En ese caso, si esto no ocurre, ahí sí serán retirados del padrón. “Los primeros días de febrero, esas 154.441 personas (11,3% del padrón) recibirán el 50% del plan”, explicaron.