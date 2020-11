Avanza el impuesto a los millonarios, aborto y Máximo Kirchner aislado: las 7 noticias del día

Máximo debió aislarse en medio de la sesión y defendió el aporte solidario desde su casa

El diputado y jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, anunció pasadas las 23 que una persona de la que había sido contacto estrecho había dado positivo en un hisopado de coronavirus, por lo que se retiró del recinto y continuó presente en la sesión de manera remota desde su casa.

“Yo estuve en la Cámara hasta hace algunas horas, me avisaron que a una persona con contacto estrecho le había dado positivo, así que decidí retirarme para no poner en peligro a nadie, no sólo a las diputadas y diputados, sino también a los compañeros que trabajan conmigo todos los días”, dijo Kirchner.

El diputado tuvo un rol central, no sólo porque fue el autor del proyecto, sino porque ayer en pleno debate organizó la foto de buena parte del Gabinete – inclusive ministros con los que no solía tener diálogo – que asistieron al Congreso a dar respaldo a la iniciativa y un mensaje de unidad.

Sobre el cierre del debate, dijo que el kirchnerismo “no tiene ningún problema con el sector privado” y que “no hay antagonismo entre lo público y lo privado”.