Avanza la acusación: la Justicia notificó al príncipe Andrew por una denuncia sobre abuso sexual

La causa judicial que tiene en el centro de la escena al Príncipe Andrew por una serie de abusos sexuales cometidos durante sus épocas de amigo del difunto Jeffrey Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell, sumaron un nuevo giro hoy cuando el miembro de la familia real recibió la notificación por parte de la Justicia de que debe presentarse ante el juzgado que tiene la denuncia que realizó Virginia Giuffre, según consignó la agencia de noticias Reuters.

Según las normas federales, el duque de York tiene 21 días para responder o podría enfrentarse a un juicio en rebeldía. Los abogados de Giuffre afirmaron previamente que también notificaron a Andrew, que es el segundo hijo de la reina Isabel II, en Reino Unido.

Giuffre, de 38 años, acusó a Andrew de obligarla a mantener relaciones sexuales cuando era menor de edad en la propiedad londinense de Maxwell. También denunció que el príncipe abusó de ella en la mansión de Epstein en Manhattan y en la isla privada del financista en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Epstein se suicidó en una cárcel de Manhattan en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.

Maxwell se encuentra detenida en Nueva York. En total, está acusada de ocho delitos, que incluye cargos por tráfico sexual de menores. Se enfrentaría a un máximo de 80 años entre rejas de ser hallada culpable. Fue arrestada en julio pasado en New Hampshire tras permanecer un año en paradero desconocido. Su juicio fue aplazado a noviembre después de que sus abogados solicitaran más tiempo para preparar su defensa.

En declaraciones a la prensa, Giuffre contó que presentó la demanda civil en la Justicia de Nueva York contra el, valga la redundancia, duque de York. "Hoy mi abogado presentó una demanda contra el príncipe Andrew por abuso sexual bajo la Ley de Víctimas Infantiles. Como explica en detalle la demanda, fui traficada a él y abusada sexualmente por él", dijo Giuffre en declaraciones a medios estadounidenses después de presentar la demanda.

En la mencionada serie documental, que se terminó de producir en 2019, Giuffre había declarado que fue el fallecido Epstein quien le presentó al miembro de la realeza en 1999. Desde ese entonces, y hasta 2002, Epstein la obligó a tener tres encuentros sexuales con el hijo de la reina. Giuffre, en ese entonces, era una adolescente.

Esta acusación generó un fuerte cimbronazo en la realiza que negó todas las acusaciones. En una entrevista con la cadena BBC en noviembre de 2019, el príncipe Andrew negó “categóricamente” haber abusado sexualmente de la entonces menor de edad. “No ocurrió. Puedo decirte categóricamente que nunca pasó. No me acuerdo de haber conocido alguna vez a esta señora”, dijo el duque de York. Esa frase la repitió como si fuera un mantra a lo largo de la entrevista.

"Solo puedo esperar que, con el tiempo, serán capaces de reconstruir sus vidas", añadió el príncipe, que se decía además dispuesto a colaborar con la investigación de ser necesario. En esa misma entrevista, Andew manifestó que conoció al empresario a través de su amiga Ghislaine Maxwell, que era la pareja del empresario.

Pero volviendo a Giuffre, a la salida del tribunal en donde presentó su demanda fue más allá y dijo que apunta a recuperar la vida que perdió y por eso expondrá aun más detalles del caso. "Espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en silencio y atemorizado, sino recuperar tu vida al hablar públicamente y exigir justicia", dijo y lo añadió que no "fue fácil" decidir presentar la demanda, ya que su familia "es lo primero", y teme ser objetivo de ataques del miembro de la familia real británica. "Pero sabía que, si no iniciaba esta acción, les decepcionaría a ellos y a todas las víctimas", afirmó.

La relación del príncipe con Epstein era bien conocida y generó un fuerte escándalo con las revelaciones sobre los abusos sexuales a menores de edad debido a que el propio Andrew confesó haberse hospedado al menos cuatro veces en las diferentes residencias que tenía el empresario norteamericano. Incluso en la isla que poseía en la zona del caribe.

En lo que respecta a la demanda de Giuffre, según trascendió, los hechos que narra sucedieron en la casa de Londres de la pareja de Epstein, Maxwell, como también en las propiedades y Mahattan y en la mencionada isla Lillte St James en Islas Virgenes. Con la demanda, el duque de York podría verse forzado a ser interrogado bajo juramento, así como entregar mensajes de texto, correos electrónicos o cartas privadas relacionadas con el caso.