Baja energía y desequilibrio: cómo darme cuenta si tengo los chakras cerrados

Por Natalia Di Capua. Terapeuta holística alternativa, tarotista, númerologa y maestra de Reiki.

¿Sabés como darte cuenta si tus chakras están bloqueados o cerrados? Si tenemos uno o más chakras cerrados, eso generará un bloqueo de energía en nuestro cuerpo y por ende, también los órganos relacionados se podrían ver afectados.

Para quienes somos terapeutas holísticas, es normal tratar a personas con síntomas tanto emocionales y físicos que, al evaluar con un simple test, podemos darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo con su energía vital y su flujo para evitar desequilibrios.

Cuando los chakras están en correcto funcionamiento, hay una sensación de bienestar general, nos sentimos en sintonía con el universo y listos para recibir la energía universal del amor. El test de los chakras, nos indica que si la respuesta es negativa, o sea si está cerrado o bloqueado, habrá que buscar formas de trabajar para comprender el por qué de ciertas emociones u órganos afectados.

• Primer chakra (Raíz): Yo tengo derecho a tener. Hay que preguntarse: ¿Me siento habitado en mí mismo? ¿Tengo un fuerte deseo de vivir? ¿Me siento vibrante, saludable? ¿Amo mi cuerpo y lo aprecio como un tesoro? ¿Soy una persona con alta energía?

• Segundo chakra (Sacro): Yo tengo derecho a sentir. Las preguntas son: ¿Tengo un impulso sexual saludable? ¿Puedo expresarme sexualmente, dar y recibir placer? ¿Me siento sexualmente pleno?

• Tercer chakra (Plexo solar): Yo tengo derecho a obrar. ¿Tengo la capacidad de tomar decisiones y actuar sobre ellas? ¿Estoy consciente de mis emociones y puedo controlarlas? ¿Sé lo que quiero y tengo confianza en manifestarlo? ¿Estoy emocionalmente satisfecho?

• Cuarto chakra (Corazón): Yo tengo derecho a amar y ser amado. Hay que preguntarse: ¿Me amo a mí, a mi familia y amigos? ¿Tengo un fuerte sentimiento de compasión hacia los seres vivos? ¿Puedo aceptar a los demás como son? ¿Espero lo mejor de la gente y busco lo mejor de ellos?

• Quinto chakra (Garganta): Yo tengo derecho a decir y escuchar la verdad. ¿Puedo expresarme con facilidad? ¿Asumo la responsabilidad de mi vida sin culpar a otros? ¿Hago las cosas prácticas que tengo que hacer para estar saludable, feliz, etc.? ¿Me siento digno de recompensa por mis esfuerzos? ¿Tengo fe en mí, en asumir riesgos, aceptar desafíos y crear vías para realizarlos?

• Sexto chakra (Tercer ojo): Yo tengo derecho a ver. ¿Estoy mentalmente fuerte y capaz de resolver? ¿Tengo muchas ideas y tomo medidas para llevarlas a la realidad? ¿Soy capaz de visualizar metas y sueños?

• Séptimo chakra (Corona): Yo tengo derecho a saber. Las preguntas son: ¿Me siento como parte de algo maravilloso? ¿Estoy o me siento conectado con Dios, el Universo, ¿etc.? ¿Siento que mi vida tiene un propósito? ¿Soy capaz de verme con honestidad y aprender de las experiencias para desarrollar sabiduría?

¿Qué significa cada chakra bloqueado?

• Primer chakra: la persona se encuentra con su voluntad o ganas de vivir disminuida, así como desvitalizada. Tiene sentimientos de miedo.

• Segundo chakra: dificultad para dar y recibir amor, falta de potencia sexual. En su aspecto emocional provoca aislamiento.

• Tercer chakra: dificultad para sentir, se provoca un bloqueo de los sentimientos, poca o nula aceptación se sí mismo. Rechazo personal, desinterés por él o los demás. En lo emocional afecta directamente con la autoestima.

• Cuarto chakra: problemas para amar sin esperar nada a cambio, ausencia de propósitos. En lo emocional afecta dejando desesperación.

• Quinto chakra: la persona no puede comunicarse ni hacerse cargo de su vida, se siente frustrado. En lo emocional afecta construyendo palabras negativas.

• Sexto chakra: confusión, ideas bloqueadas o ausencia de ellas. Afecta dando depresión.

• Séptimo chakra: la persona no logra conectar con su ser superior o divinidad, no pudiendo traerlo a su cuerpo físico. En lo emocional provoca ira.

Para poder equilibrar los chakras, existen muchas meditaciones que ayudan a sanar y a vivir en armonía, pero es muy importante caer en la cuenta de ello para poder alinearlos. ¡Gracias y hasta la próxima!