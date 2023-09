"Bajate o te reviento la cabeza": prendió un cigarrillo en el colectivo y el chofer lo amenazó con un matafuegos

El refrán de la calle es certero para casos como estos: no te hagás el picante si no te la vas a aguantar. Y aunque muchas veces este tipo de frases son metafóricas, una discusión el viernes por la tarde entre un pasajero de un colectivo de la línea de Comodoro Rivadavia y el chofer que manejaba el vehículo lo graficó por completo. Esta quedó grabada en tres distintos videos que muestran en detalle qué originó y cómo concluyó la violenta secuencia que no tardó en viralizarse.

Todo comenzó cuando un joven prendió un cigarrillo arriba del micro y comenzó a insultar al colectivero. Minutos después, éste lo amenaza con un matafuego para que se baje y una vez en la calle, los pasajeros le dan una paliza grupal. "No nos movemos hasta que tires el cigarrillo", se lo escucha decir de fondo al chofer en el primer video, mientras el protagonista de esta historia pita repetidamente un tabaco rubio. "Dale, tirá el cigarrillo, loco", le pide el resto de los pasajeros. El joven, que pitaba una y otra vez como si no hubiera un mañana, cuando hizo caso al pedido, el pucho le rebotó contra el marco de la ventana y volvió a caer dentro. Así fue que lo levantó del piso, volvió a darle una calada y lo arrojó, esta vez bien.

"Ahí está, ya lo tiré al cigarro, perri", lanzó luego de la última pitada y mientras se filmaba en plano selfie para poder retratar lo que vendría, para siempre, en las redes sociales. "De acá no nos movemos hasta que tires el cigarrillo", expresó el infractor en tono de burla. "Cinco horas esperando el colectivo, forro de mierda", agregó justo después. "Puto, tan piola te vas a hacer. Te voy a bajar y te voy a cagar a cachetazos", amenazó.

La secuencia continúa con otro video filmado por un pasajero de la misma unidad de transporte, quien toma de atrás al chofer acercándose con un matafuegos al fumador. "Bajate o te reviento la cabeza", se escucha que dice el trabajador, quien con su demanda generó cierto resquemor de algunos de los presentes. "Basta. No te comprometas tanto", le dicen. "No cometa una locura, tranquilícese", suma una nueva voz.

"Ahí me bajo, perro. Abrí la puerta, boludo", llega a decir el infractor, mientras se para y apunta hacia atrás. "Está abierta la puerta", le contesta. Luego hace un movimiento como para ir hacia el lado del chofer y bajar por adelante, pero este insiste: "No, por allá". En ese momento, un tercer pasajero que estaba al lado del fumador pero parado, intentó defenderlo y calmar las turbulentas aguas que se venían luego de que el conductor prometiera: "Te juro por mi vieja que te rompo la cabeza".

"Ya está, dejalo nomás. Si ya tiró", dijo el protector del joven, que ya se estaba ganando el repudio de todos los presentes, que si bien no justificaban el arranque violento del chofer sabían que la provocación había comenzado por parte del fumador. "Amigo, le vas a romper la cabeza y va a ser para peor", insistió. El desenlace de esta historia pudo verse en un tercer video, registrado desde la calle, donde se ve a un grupo de pasajeros golpeando y amedrentando al infractor.

Si bien esta tercera toma es de unos pocos segundos y lejana, allí se pueden ver las coincidencias de la vestimenta respecto al fumador y también al chofer, que son quienes más nítidamente se vieron en la trama. ¿Cómo fue que se pasó de creer que el transportista estaba de más enojado ante la situación a lincharlo? Es que, tras bajar, el fumador comenzó a lanzar piedras contra el vehículo, por lo que fue detenido por la Policía provincial.

Una pasajera también contó su testimonio en Twitter, donde relató exactamente cómo fue la situación: "En mi regreso a casa m e subí a un cole donde el chofer arrancó el matafuegos amenazando a uno para que se baje porque el chabón no apagaba su cigarrillo. Cuando lo bajaron, el chabón empezó a reventar los vidrios del colectivo y terminamos todos agachados a los gritos y la mayoría llorando", detalló.