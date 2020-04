Tapaboca obligatorio en la Ciudad: cómo usarlo para que sea efectivo y de cuánto es la multa

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decretó que será obligatorio el uso de tapabocas o barbijos para ingresar o permanecer en los locales habilitados, así como también en las dependencias de atención al público y para circular en medios de transporte público. ¿La multa? Nada más y nada menos que ochenta mil pesos y comenzará a regir desde la cero horas del miércoles. Todo lo que tenés que saber.

"Dos de cada tres personas que se contagian no presentan síntomas, no saben que tienen el virus, pero contagian. Por eso es importante el uso de tapabocas y no barbijos profesionales, esos hay que guardarlos para los médicos", precisó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En línea, el ministro de Salud porteño, Fernan Quirós, resaltó: "Está sobradamente demostrado que la mayoría de los tapabocas disminuye un 70 por ciento la capacidad de una persona de contagiar".

Las sanciones irán desde los $10.700 a los $79.180 pesos. Se incluyen, además, medidas de clausura y/o inhabilitación para comercios que incumplan con la normativa sanitaria. Los controles comenzarán a realizarse desde el miércoles y se habilitó la línea de denuncias del 147.

"No vamos a flexibilizar la cuarentena, cuanto más estrictos seamos hoy, más rápido vamos a poder salir después; especialmente con el cuidado de los adultos mayores", ratificó el jefe de Gobierno, al tiempo que confirmó que el Gobierno de la Ciudad prohibió la venta de los barbijos sanitarios N95 a cualquier persona que no pueda acreditar ser personal sanitario. El objetivo es no desabastecer al mercado.

En línea con los anuncios, el vicejefe de Gobierno y ministro de Seguridad, Diego Santilli, confirmó que a partir de hoy los trenes, colectivos y subtes retoman sus frecuencias habituales. "A las personas que no tengan tapabocas no les vamos a permitir que suban. Lo más importante es cuidar al otro".

Cómo usar los barbijos y tapabocas, de acuerdo a la OMS