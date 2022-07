Batakis habló de su gestión, Duhalde criticó a Alberto y Boca quedó afuera de la Libertadores: las claves del día

Analía Franchín rompió en llanto al contar el drama de su sobrino con TEA

Después de ver una nota sobre bullying, la panelista de A la Barbarossa, Telefe, explicó que uno de sus sobrinos se encuentra hospitalizado hace casi dos semanas.

“Mi sobrino más grande está internado hace 12 días porque tiene piel atópica y con su problema de TEA (trastorno del espectro autista) tiene la parte sensorial tan afectada que no se da cuenta, capaz que se lastima y está muy lastimado. Ahora se infectó y está hace 12 días internado”, contó.

"Toma tanta batería de medicación que ya no sabes si es una medicación la que le da alergia, no sabés si es la otra... No sabés qué es. Y la medicación psiquiátrica tarda entre tres y cuatro semanas en hacer efecto, entonces cuando cambiás la medicación hay que hacer todo un proceso de adaptación para ver si funciona o no. Y en el medio, él se lastima y donde camina deja sangre en el piso”, sumó.

Entre lágrimas, dijo que la gente no tiene ni idea de lo que atraviesa en esta sociedad un chico que tiene TEA. "La gente no está bien informada. Como digo yo: se creen que un chico solamente se balancea. TEA no es eso: no se sabe si hay una cuestión socioambiental, si es un tema de alimentación, no se sabe lo que es. Lo que sí se sabe es que hay cada vez más chicos. Y cada vez hay menos inclusión para ellos", cerró.