Batistuta salió de contra y se defendió tras la denuncia por "explotación laboral"

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) denunció que en los campos que tiene Gabriel Omar Batistuta en Reconquista, Santa Fe, se detectó “una escena indignante y con trabajadores en condiciones deplorables”. Por este motivo, el "Batigol" no dudó en acudir a sus redes sociales para defenderse y resaltar que siempre cumplió "los convenios sindicales" para tener todo en regla.

El escándalo estalló el miércoles, cuando el secretario general de la UATRE, José Voytenco, manifestó que “hubo una denuncia anónima que alertó sobre incumplimientos en un campo que es propiedad del señor Gabriel Batistuta, se hizo una inspección y se pudo constatar lo que se decía”. “Había trabajadores en situación de explotación, mal pagados y en condiciones deplorables”, describió.

Y agregó: “Nos llamó la atención primero la imposibilidad de acceder a los campos, fue algo muy difícil, y luego fue indignante lo que se pudo ver”. En ese sentido, puntualizó que en el campo de Batistuta se encontraron “siete trabajadores que vivían en una vivienda precaria, con jornadas de más de las ocho horas establecidas, no se le pagaban horas extras, no estaban registrados, no tenían ropa de trabajo adecuada y algunos tenían discapacidad".

Finalmente, Voytenco sostuvo que "las escalas salariales" en los campos del ex goleador tampoco se cumplían y "tenían cero provisión de agua potable”. Frente a esto, el ex Boca, Roma y Fiorentina decidió defenderse a través de su cuenta de Twitter, donde compartió imágenes de sus campos y aseguró tener todo en regla. "Estas son las 35 casas para uso de nuestro personal rural y sus familiares, construimos una casa por año, se invirtió en la escuela caminos energía eléctrica y pantallas solares. Nuestros trabajadores se enrolan conforme a derecho de la LCT y del estatuto del peón rural", escribió Batistuta en una primera publicación, acompañado de varias fotos de su estancia.

Y en un segundo comentario agregó que siempre respetó las normas y los convenios con los sindicatos para tener todo en regla por lo que no entiende qué fue lo que incumplió: "Respetamos los convenios sindicales contamos con un médico laboralista y una licenciada en seguridad e higiene de industria permanentemente para verificar las condiciones de todo el establecimiento. Esas imágenes es hoy dentro del campo ¿Todo esto y más, es incumplir?"