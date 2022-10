Berni habló sobre la represión en el estadio de Gimnasia: “Es inaceptable lo que hizo la policía”

A horas de la terrible represión por parte de la Policía de la provincia de Buenos Aires en las afueras del estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, cuando enfrentaba a Boca Juniors, y que finalizó con un muerto y varios heridos, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni habló sobre el rol de las fuerzas.

El Ministro de Seguridad de la Provincia afirmó que no se diente responsable del hecho ni tampoco del accionar de la policía, ya que el problema viene de raíz y de la formación de los oficiales: “No me siento responsable porque fue un operativo del que yo no participé. En este caso hay un responsable de la policía que tenía que llevar el comando y no lo hizo como debería. Yo creo que a las fuerzas de seguridad les hace falta profesionalización. Evidentemente un policía no se puede formar en seis meses y salir a la calle”, comenzó diciendo Berni en Argenzuela, el programa deen Radio 10

Además, reveló que considera que él y su equipo quieren cambiar el sistema ya que no están de acuerdo con la casi nula educación y formación que reciben los policías. “Es inaceptable lo que hizo ayer la policía, que no supo resolver de manera correcta la situación”.

En cuanto a la disputa que se generó para ver quien tiene la culpa, mientras todos se lavan las manos, Berni optó por comunicar que si falla la comunicación entre los directivos del club y la policía, los agentes se ven sorprendidos ante situaciones inesperadas como las de ayer: “Si el club no le avisa al ministerio la cantidad de entradas que tienen o venden, los policías son sorprendidos en el momento por la situación. En toda oportunidad que tengo digo esta frase. Dentro de la ley, absolutamente todo, fuera de la ley, absolutamente nada”.

El Ministro aseguro que mantiene diálogo con el Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, desde ayer y que él entiende que el problema y la responsabilidad es tanto del club como de la policía: “El Gobernador me dijo que entiende que por lo pronto más allá de la responsabilidad del club, hubo un servicio de seguridad que no supo resolver la situación de la manera correspondiente, y que puso en peligro a los ciudadanos. Es Inaceptable”, concluyo Berni.