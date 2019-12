Berni propuso estudiar la legalización de las drogas y Frederic derogó medidas tomadas por Bullrich: las 6 noticias para empezar el día

Sabrina Frederic derogó los protocolos para el uso de armas propuesto por Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, derogó una serie de medidas que había tomado su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich, en relación al uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales. La medida se hizo efectiva a partir de la Resolución 1231/19 publicada este martes en el Boletín Oficial.

Según fue publicado hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad derogó los protocolos para el uso de armas de fuego y de las Taser, revocó el Servicio Cívico Voluntario y el programa Ofensores en Trenes, todas medidas que habían sido impulsadas por la ex ministra del área.

"A Bulllrich la tuve de alumna en un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de San Martín. Ella tuvo un alto nivel de exposición y otros objetivos que no son los míos. Los míos son conducir la cartera y hacer una gestión lo más institucional posible", dijo hoy Frederic para diferenciarse de su antecesora en el cargo.



En cuanto a los derogados protocolos para el uso de armas, la ministra dijo: "Somos el Ministerio de Seguridad, no el de Justicia. La policía no hace justicia por mano propia. No podemos extinguir el proceso judicial". En ese marco, criticó el accionar del policía Luis Chocobar, quien fue distinguido por el ex presidente Macri luego de matar de un tiro a uno de los ladrones que atacó a puñaladas a un turista estadounidense en La Boca para robarle su cámara de fotos y otras pertenencias.

Berni propuso estudiar la legalización de la comercialización de todas las drogas

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, sostuvo que hay que evaluar la legalización del consumo y la comercialización de todas las drogas al refirirse a la problemática del narcotráfico en el país.

Según el ministro bonaerense, el narcotráfico “es un problema no resuelto desde 1971, desde que Estados Unidos se apoderó de encabezar la doctrina de lucha; pasaron más de 40 años y la situación se profundizó: tienen a la DEA, las mejores fronteras, aguas y cielos vigilados, y se consume el 85% de la droga que se produce en Sudamérica”.

“El narcotráfico tiene como consecuencias la violencia, la corrupción y la ruptura del orden social de todos lados, principalmente los más vulnerables. La adicción es otra cosa, es un problema de salud púbica”, resaltó. Por otra parte, Berni propuso: “Hay que hablar sin demagogia, hay que estudiar la legalización de la comercialización de toda la droga. Si vamos a generar importantes reformas, que sean verdaderas”.

“Profundizar la lucha contra el narcotráfico no es el camino, este paradigma fracasó en el mundo. Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Porque eso de que la marihuana es una droga blanda y la cocaína no, ¿sabe qué?, es verso para la gilada”, dijo.

Después de su accidente doméstico, Bolsonaro recibió el alta

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pasó la noche en un hospital y recibió esta mañana el alta, después de haber sufrido una caída sin consecuencias graves en su residencia oficial. El mandatario permaneció hospitalizado cerca de ocho horas, "fue examinado por el equipo médico y recibió el alta, con orientación de permanecer en reposo en el Palacio de la Alvorada", su residencia oficial en Brasilia, según una nota difundida por la Presidencia.



Fuentes oficiales confirmaron a la agencia de noticias EFE que Bolsonaro se cayó durante la noche de ayer en el baño de la residencia, sufrió un golpe en la cabeza y se decidió trasladarle por "precaución" al Hospital de las Fuerzas Armadas, donde fue sometido a diversos análisis, que incluyeron una tomografía craneal.



Los médicos no constataron lesiones de gravedad, por lo que a primera hora de este martes se decidió darle el alta, aunque con la recomendación de reposo. Bolsonaro tiene previsto viajar el próximo fin de semana a una playa de la Marina en Río de Janeiro, para pasar los últimos días del año, y regresar a Brasilia durante la primera semana de enero.

Cómo funcionarán los servicios en la Ciudad de Buenos Aires en Nochebuena y Navidad

De acuerdo con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, en los hospitales solamente funcionarán las guardias, aunque el servicio del SAME permanecerá activo. Las escuelas permanecerán cerradas, al igual que los museos y los teatros independientes.

En cuanto al transporte, los festejos por las Fiestas harán que el subte finalice una hora y media antes que lo habitual este martes, en tanto que el miércoles tendrá el mismo horario que cualquier otro feriado. El 24 y 25 de diciembre estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7:00 a 21:00.

El 24 de diciembre todas las líneas de subte funcionarán de 5.30 a 22. con frecuencia de un día sábado. El Premetro funcionará de 5.30 a 21. El 25 de diciembre todas las líneas y el Premetro funcionarán con cronograma de un día domingo y feriados de 8 a 22.30.

Un hombre mató a su mujer de un escopetazo y luego se suicidó en Sunchales

Un hombre de 68 años mató a su mujer, de 73, mediante un disparo de escopeta y con la misma arma se suicidó, en la vivienda que habitaban en el barrio Sur de la ciudad santafesina de Sunchales, situada 135 kilómetros al noroeste de la capital provincial. La víctima fue identificada como Rosa María Ambroggio (73), en tanto su esposo era Oscar Peterlín (68): ambos fueron encontrados en la casa que compartían desde hacía muchos años en Alem al 100.

Fuentes de la pesquisa señalaron que las detonaciones fueron escuchadas por los vecinos alrededor de las 16 de ayer. Según los voceros, el cuerpo de Ambroggio fue hallado en una habitación, en tanto el de su esposo yacía en otra, y que en este caso al costado del su cuerpo apareció la escopeta que, según se cree, utilizó para matar a la mujer y posteriormente suicidarse.

El ministro de Ambiente de Nación manifestó su "preocupación" por la ley minera en Mendoza

El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, expresó su "preocupación" por los cambios realizados en la ley 7722 en Mendoza, que permite el uso de sustancias químicas en la minería y que generó protestas y una multitudinaria marcha ayer en la provincia que concluyó con decenas de detenidos.



"La competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno nacional no interviene en la materia, solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente", dijo el ministro en un texto en el que expresó su "preocupación" por lo ocurrido en la provincia.



Cabandié aseguró que tomará medidas en "la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sostenible como política de Estado", respaldado por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas.



Una multitudinaria movilización convergió ayer frente a la Casa de Gobierno de Mendoza contra las reformas a la ley 7722 de minería, durante la cual hubo incidentes que dejaron más de 40 detenidos y 16 policías heridos. A pesar de las protestas, el gobierno provincial promulgó las modificaciones aprobadas en la Legislatura el viernes pasado que permiten el uso de sustancias químicas como cianuro y ácido sulfúrico, algo que la ley 7722 previamente prohibía.