Besos en la boca y roces en la cama: Anna Chiara denunciará a su padre por abuso sexual y corrupción de menores

Luego de que se conociera que Amalia Granata fue denunciada por la perito Raquel Holway, quien la acusa de haber abusado sexualmente a Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca, este viernes los abogados de la adolescente se presentaron en Intrusos para contar detalles de las acusaciones que la joven hará ante la Justicia contra su padre Ricardo Biasotti. "Él la obligaba a dormir con ella mientras estaba desnudo o en calzoncillos y ella sentía el miembro de su padre la tocaba", contó horrorizado el letrado Claudio Calabressi.

Según revelaron los abogados que representan a la hija de Del Boca, la semana entrante harán una denuncia penal contra Biasotti por los delito de abuso sexual agravado por el vínculo y corrupción de menores. Aunque la menor ya tiene otras causas civiles en contra de su padre por diversos temas, dentro de esos expedientes figuran dibujos que hizo la propia Anna Chiara cuando tenía 4 años, en los que aparecen los genitales de un hombre, que es algo que los especialistas sostienen que una niña a esa edad no debería conocer.

"En muchísimas causas civiles Andrea ya manifestó lo que pasaba, lo que sucede es que la Justicia era muy machista y no se le daban trascendencia", explicó la abogada Paula Ojeda, quien trabaja junto a Calabressi en la representación de la joven.

Los detalles de la denuncia por abuso sexual

Los letrados conocieron a la adolescente la semana pasada, y en una reunión que mantuvieron, ella manifestó que cuando era pequeña y visitaba todavía a su padre, él la obligaba a meterse en la cama matrimonial, aún a pesar de que ella se escondiera para que eso no sucediera.

"Él la iba a buscar, ella se escondía con la luz apagada abajo de la cama para que el papá no la encuentre, y se la llevaba a dormir con él diciéndole que era para que no tuviera miedo, pero ella no lo tenía porque en la casa de Andrea dormía en una habitación sola", indicó Calabressi, quien además agregó que una vez que la niña ya estaba en la cama, entonces Bisotti se metía desnudo o en calzoncillos, y luego la rozaba con sus partes íntimas.

En este contexto, el padre de Anna Chiara también le daba besos en la boca, e incluso la hacía meterse en la cama mientras él dormía con su novia.

A pesar de que la hija de Andrea del Boca pudo contar varios sucesos, lo cierto es que los abogados sospechan que hubo otros episodios, que con el tiempo y gracias a la ayuda de psicólogos, ella podrá recordar para luego aportar en la causa.

Denuncia contra Amalia Granata

En cuanto a la denuncia que pesa contra Amalia Granata por abuso sexual, la cual fue realizada hace unas semanas por la perito Raquel Holway, quien entrevistó a la adolescente en varias oportunidades por otras causas, los abogados indicaron que por el momento Anna Chiara no mencionó a la diputada por la provincia de Santa Fe, aunque no descartan que más adelante lo haga.

"A Raquel la vamos a llamar a declarar para que cuente acerca de que Amalía llevaba a la cama a Anna con ellos dos y la obligaban a ver películas pornográficas. Granata está señalada por ella, pero por ahora Anna no la nombró nunca", aclararon los abogados.

Según el letrado Calabressi, la joven ahora se encuentra asesorada por un equipo interdisciplinario de psicólogos para que de a poco recuerde lo sucedido en sus años de infancia, específicamente, en sus primeros siete años. "Ella atravesó todo tipo de violencia a través de la relación violenta que su padre mantuvo con Andrea Del Boca", dijo y aclaró que por ese mismo motivo la niña a los 7 años pidió no ver más a su padre.