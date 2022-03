Biden prohibió la importación de petróleo desde Rusia: los nuevos acuerdos comerciales a nivel mundial

Frente a esta decisión comercial de Biden, desde Rusia advirtieron que el precio del petróleo se irá por las nubes. El viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, en una declaración en la televisión estatal, aseguró: "Está absolutamente claro que un rechazo al petróleo ruso llevaría a consecuencias catastróficas para el mercado global" Y siguió: "El aumento de los precios sería imprevisible. Sería de 300 dólares por barril, si no más".

Los precios del petróleo se elevaron ayer en sus niveles más altos desde 2008, superando los 4 dólares el galón (3,79 litros), luego de que Antony Blinken, el secretario de Estado de EE.UU., dijera que Washington y sus aliados europeos estaban considerando la posibilidad de prohibir las importaciones de petróleo ruso.

En tanto, Reino Unido también alista una prohibición de compra de petróleo ruso. No obstante, la medida no alcanzaría el comercio del gas natural. Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, tuvo una reunión ayer con los presidentes de Canadá y de los Países Bajos, y ya prepara una prohibición de compra de petróleo ruso. Sin embargo, la medida no alcanzaría el comercio del gas natural.