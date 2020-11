Biden se acerca a la Casa Blanca, la salud de Maradona y reunión clave por el aborto: las 7 noticias del día

Tras el fallo de la Corte, los jueces pidieron una licencia y Patricia Bullrich convocó a una marcha

La exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, convocó a una marcha para el domingo para exigir que los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, continúen en sus cargos, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que los repuso en sus puestos pero de forma provisoria hasta que el Consejo de la Magistratura realice nuevos sorteos y el Senado apruebe los pliegos.

En paralelo, ayer se supo que Bruglia y Bertuzzi pidieron a la Corte una extensión de cinco días en su licencia y que analizaban presentar la renuncia.

Bullrich recogió el guante y pidió marchar para pedirle a los dos magistrados “que no renuncien en sus causas” porque “más allá del fallo siguen en sus cargos hasta el próximo concurso, que puede demorar años”.

“Que no se vayan, que no dejen espacios que puedan ser cubiertos por algún juez que no represente el pensamiento general del Derecho argentino”, imploró en declaraciones a TN.

Hoy la Corte podría definir el futuro del tercer juez que había reclamado un per saltum, Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal N° 7.