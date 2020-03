Bitácora del coronavirus: cómo está el primer recuperado en el país y cuándo saldrá a la calle

Fue uno de los primeros casos de coronavirus en la Argentina y para combatir, o pasar el rato, el tratamiento en el Hospital Muñiz decidió crear un blog llamado “Coronavirus positivo N° 13 en Argentina” que la semana pasada se volvió viral. El hombre en cuestión es Nelson Martínez, de 51 años, que se contagió del virus después de unas vacaciones en Italia.

Una vez recuperado -recibió el alta ayer- compartió en su blog que se encuentra bien y sin síntomas. "No tengo síntomas desde hace una semana, pero voy a estar curado cuando tenga el alta definitiva. Es totalmente óptima mi recuperación", escribió.

Nelson supone que se contagió en Italia, donde estuvo más de 20 días de días junto a su novia, quien también contrajo la enfermedad. "Yo había viajado con mi pareja y ella también tiene coronavirus, se lo declararon anoche, está internada en una clínica de CABA. Los síntomas empezaron dos días después que yo. Cuando le den el alta veremos si podemos estar juntos o no", explicó.

Pero el haber sido dado de alta no quiere decir que terminó su recuperación. Es que, como parte del protocolo, Nelson tendrá que estar recluido en su hogar por 14 días, al menos. En su caso puntual, será el ministerio de Salud de la Ciudad el que determine hasta cuándo tendrá que guardar aislamiento.

"Esto va día a día, nunca pregunté nada a los médicos sobre qué me daban, qué medicamentos tomaba. Yo me quedo tranquilo porque sé que me van a atender como me atendieron en el Muñiz con toda dedicación", agregó Nelson, que ahora busca llevar tranquilidad y que no haya pánico por la pandemia. “El pánico no nos sirve, tenemos que tratar de proteger al otro", sostuvo.