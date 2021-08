Bitcoin en Argentina: el Banco Central redobla los controles sobre las operaciones con criptomonedas

En poco tiempo, Argentina contará con una ley para regular el uso de criptomonedas. En la apertura de una jornada sobre finanzas digitales organizada por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, aseguró que ya trabajan para prevenir a inversores no sofisticados sobre “los riesgos de invertir en criptomonedas como el Bitcoin y que quiere evitar su vinculación con el mercado de cambios”.

En ese sentido, Pesce afirmó: "La bitcoin fue creada como un mecanismo de transacciones sustituto del dinero donde el Estado no cumplía un rol y que al ser un activo escaso por naturaleza hace que su precio suba y lleve a la confusión de que es un activo financiero. Pero no es ningún activo financiero porque en él no subyace un activo ni puede generar ninguna rentabilidad, por eso prevenimos a a los inversores de baja sofisticación cuando compran u operen con este tipo de activos".

Y completó, sobre ese punto: "Al Banco Central no le afecta que este tipo de instrumentos puedan usarse para transacciones pero sí nos preocupa que se utilicen para obtener ganancias indebidas sobre personas incautas o poco sofisticadas. Tampoco queremos que este tipo de instrumentos se vincule con nuestro mercado de cambios porque eso sí podría ser muy perjudicial para el instrumento y también para las regulaciones del Banco Central".

Por otra parte, el presidente del BCRA afirmó que en noviembre ya estará disponible el sistema de Transferencias 3.0 que permitirá la total interoperabilidad entre mecanismos de pago de bancos y fintech en comercios ya sea con códigos QR u otras formas de reconocimiento, lo que ayudará a disminuir el uso de efectivo y también a formalizar una parte de la economía.

Sobre ese tipos de transferencias, Pesce declaró: “Ese es el camino que el BCRA eligió para trabajar con el sector privado para aprovechar el alto grado de bancarización en la Argentina, ya que más del 90% de la población tiene una cuenta bancaria a su nombre, y, a través de su infraestructura, canalizar las transacciones”.

Y agregó: “El objetivo es que funcione como sustituto del dinero ya que tiene que poder hacer un pago sin importar el origen de esa cuenta. Para eso se le piden cronogramas a las fintech y a los bancos para lograr llegar a noviembre con una interoperabilidad llegando a full".

Por último, aseguró: "Queremos reservar el rol de regulador para el Banco Central y que sean los privados los que difundan el sistema y desarrollen las plataformas tecnológicas para que se lleven adelante las transacciones. Estos instrumentos están dentro de una dinámica extraordinaria y creemos que el sector privado puede responder de forma más rápida a esa dinámica de que la que podría hacer el propio Estado".