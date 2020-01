Bono a los privados, la serie sobre Nisman y el Papa pide perdón: las 7 noticias para empezar el día

El Gobierno anunciaría esta semana un bono de hasta $9.000 para el sector privado

El presidente Alberto Fernández busca cerrar el acuerdo con empresarios y sindicalistas para los trabajadores del sector privado. Sería de entre $6.000 y $9.000, y podría ser pagado en cuotas. El objetivo es que sea a cuenta de futuros aumentos en las paritarias de este año. Lo recibirían, además del sector privado, los trabajadores estatales.

El objetivo al que apunta el Gobierno es “recomponer el poder adquisitivo de los empleados”. Este lunes, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se reunió con el secretario General de Camioneros, Hugo Moyano, para obtener el respaldo del sindicalista. Algunos sectores lo cobrarían en una sola cuota.

Kicillof recibe a los intendentes opositores para destrabar la reforma impositiva

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunirá este lunes con intendentes y dirigentes de Juntos por el Cambio con el objetivo de destrabar la reforma impositiva que fue bloqueada en la Legislatura provincial la semana pasada, cuando el Frente de Todos no obtuvo el quórum ante el rechazo opositor por el aumento en el impuesto inmobiliario rural y urbano.

El objetivo de Kicillof es tratar el proyecto en los próximos días. El jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, rechazó que se trate de un “impuestazo”, mientras que la oposición exige bajar el 75 % de aumento en el impuesto inmobiliario rural a quienes poseen más de 2.000 hectáreas de campos.

Nisman: furor en Netflix por la serie documental sobre la muerte del fiscal

La plataforma Netflix lanzó ayer la serie documental de seis capítulos sobre la muerte del fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, quien fue hallado sin vida en el baño de su departamento de Puerto Madero hace cinco años. Dirigida por Fernando Meirelles, cuenta con el testimonio del presidente Alberto Fernández, grabada en 2017, donde aseguraba: “Hasta el día de hoy, dudo que se haya suicidado”. Sin embargo, días atrás el mandatario le dijo a Clarín que “las pruebas no dan lugar a pensar que fue un asesinato”.

La serie documental tiene seis capítulos e incluye, además, con testimonios de la fiscal que investigó la muerte de Nisman, Viviana Fein, y del ex espía Antonio Stiuso. Muestra imágenes nunca vistas del interior del departamento del fallecido fiscal y hace una reconstrucción de la tarea de Nisman como investigador del atentado terrorista a la AMIA, ocurrido en 1994.

Vuelve el IVA a productos de la canasta básica y los aumentos serán del 7 % en promedio

El Gobierno y los empresarios alimenticios y supermercadistas acordaron la vuelta del IVA para los productos que integran la canasta básica, aunque con aumentos del siete por ciento en promedio. El único producto que no tendrá subas serán las leches, que no tendrán cambios para los consumidores. En los otros 13 productos los empresarios absorberán el 14 % de aumento en promedio para evitar que la vuelta del impuesto se traslade a precios.

El IVA había sido eliminado de los productos de la canasta básica en septiembre pasado por orden del expresidente Mauricio Macri, para evitar la profundización de la crisis tras la fuerte devaluación del 30 por ciento posterior a las elecciones del 11 de agosto.

Horror en Melchor Romero: descuartizan a una nena y asesinan a un hombre y una mujer

Los tres cuerpos fueron hallados en el interior de una vivienda ubicada en 523 y 164, en la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata. La nena asesinada tenía entre cinco y siete años y el cuerpo fue encontrado descuartizado dentro de una bolsa. Luego, la Policía encontró el cuerpo de un hombre mayor de edad, decapitado, envuelto en una frazada; y el de una mujer de 60 años, que estaba en el suelo y con heridas de arma blanca.

Según informó el diario Crónica, las víctimas son mujeres son madre y sobrina de un policía de la seccional 14A, cercana a la vivienda donde ocurrió el crimen. El caso es investigado por el fiscal Marcelo Martini.

El Papa se disculpó por golpear a una mujer que lo tironeó para saludarlo en la Plaza San Pedro

Francisco pidió perdón por haber “perdido la paciencia” cuando una fiel le tomó las manos con fuerzas y lo tironeaba para saludarlo, durante una recorrida en la que el Pontífice saludaba a turistas que se encontraban en la Plaza San Pedro. Las imágenes, que recorrieron el mundo, muestran al Papa dándole un golpe en la mano a la mujer para liberarse del tironeo.

“Tantas veces perdemos la paciencia, a mí también me ocurre. Me disculpo por el mal ejemplo dado ayer”, se disculpó Francisco, desde una ventana del palacio apostólico de la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Apuñalaron a la “Hiena” Barrios y está internado: “Me faltan ojos en la espalda”

El ex boxeador fue agredido en Córdoba por un hombre que ya fue detenido. Mientras se recupera de la agresión en el hospital Américo Luqui, la “Hiena” Barrios relató cómo fue el episodio y contó: “Otra experiencia al límite, la vida es un aprendizaje constante, me dieron por la espalda, me faltan ojos en la espalda, los indestructibles”.