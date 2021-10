Bono de asignaciones familiares: de cuánto es, cómo y dónde se cobra

Finalmente entró en vigencia una de las últimas medidas que el Gobierno dispuso para aliviar el bolsillo de los más golpeados por la pandemia. Se trata del bono a los que reciben asignaciones familiares que se les paga a los trabajadores en blanco (sector público y privado) que otorga la ANSES. La medida fue formalizada a través del Boletín Oficial y engloba a quienes se encuentran dentro del primer o del segundo rango de ingresos fijado por el mencionado organismo pero también están comprendidos los beneficiarios y las beneficiarias de la Prestación por Desempleo.

Además, se incluye a los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que tributen en las categorías A, B, C o D y a las personas titulares que perciban las asignaciones familiares del segundo rango fijado por la Anses.

El monto del Complemento Mensual que se abonará en el mes de octubre consistirá en una suma no remunerativa equivalente a $5063 para las personas comprendidas en el universo establecido por el decreto y que grupo familiar se encuentre dentro del primer rango de ingresos o que tributen en las categorías A, B o C del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Corresponderá una suma no remunerativa equivalente a $3415 para las personas cuyo ingreso del grupo familiar se encuentre dentro del segundo rango de ingresos o que tributen en la categoría D del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

En cuanto a las sumas no remunerativas, para las personas del grupo familiar que se encuentren dentro del primer rango de ingresos o que tributen en las categorías A, B o C del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes el monto asignado será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $ 10.126.

Quienes estén comprendidas en el grupo familiar que se encuentre dentro del segundo rango de ingresos o que tributen en la categoría D del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes el monto asignado será de $ 6830.

La norma establece además que el Complemento Mensual que se otorga por el presente decreto se abonará siempre que sus titulares hayan generado derecho al cobro de la Asignación por Hijo y/o de la Asignación por Hijo con Discapacidad y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto.

¿Cómo se hace para tramitarlo? Muy simple, primero tenes que tener clave en la ANSES para poder coronar que ya lo estabas cobrando. Esta medida engloba, cómo se explicó antes, a los que ya recibían ese benefició.

Como se trata de un cobro de forma automática que no requiere inscripción porque es el empleador el que lo gestiona, tenés que estar atento a tu recibo de sueldo y caja de ahorro para comprobar que se depositó. De no haber sucedido, tenes que entrar a la página de la ANSES para poder revisarlo.

Un dato no menor es se abonará posiblemente a fin de mes o más bien con el sueldo de octubre, es decir en noviembre. Para los trabajadores que ya reciben la asignación familiar cabe recordar que también se duplicó el montó por lo que no será solamente una suma no remunerativa para ellos.